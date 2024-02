Carnaval e compras online: veja itens mais buscados

Fevereiro finalmente está entre nós e, com ele, a expectativa para o Carnaval.

Além das festas, o período também pode ser animado para o bolso. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os festejos devem alcançar um volume financeiro de R$ 9 bilhões, representando um aumento de 10% em comparação com 2023. E, de acordo com um levantamento produzido pela Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, alguns nichos de empreendimentos devem aproveitar a folia de camarote e conseguir uma renda extra no final do mês.

O estudo apontou que termos relacionados ao Carnaval foram pesquisados 37.4 milhões de vezes na internet em fevereiro de 2023, um aumento de 108.31% em comparação ao mesmo mês de 2022. A informação serve de tendência para 2024. O setor de beleza foi o que mais se destacou neste crescimento. Entre as buscas, estão: “Penteado Carnaval” (+643.21%), “Maquiagem Carnaval” (+309.09%) e “Unhas para o Carnaval” (+232.60%). Além disso, os termos relacionados à moda também tiveram um crescimento, sugerindo tendências para quem trabalha com o segmento. As buscas por “roupas de Carnaval” registraram um aumento de 172.73%, enquanto “Abadá Carnaval” (+123.56%) e “Fantasia de Carnaval” (+81.28%).

Para Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush no Brasil, esse potencial de mercado específico da época é uma oportunidade para os empreendedores que trabalham no ramo crescerem junto à festa: “Para capitalizar essa oportunidade, é crucial que as pessoas que estão fazendo essas buscas na internet saibam sobre o seu trabalho. Compartilhar conteúdo nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde as pesquisas são tão comuns quanto no Google, torna-se uma maneira eficaz de demonstrar sua presença ativa durante a folia”.

O especialista ainda explica que a visibilidade do evento pode servir como oportunidade mesmo para os nichos do mercado que não vendem diretamente produtos ou serviços relacionados à data: “Aproveitar os assuntos do momento é uma estratégia que chama a atenção do consumidor. Por isso, é essencial desenvolver conteúdos online, oferecendo dicas e explicando questões relacionadas ao seu segmento de negócios. Desta maneira, mesmo que o cliente não faça uma compra imediata, ela visitará seu site e terá a oportunidade de conhecer melhor o empreendimento”, conclui Casagrande.

Ferramentas como Análise de Tráfego da Semrush, Visão Geral de Palavras-chave e Análise de Domínio podem informar estratégias de marketing com informações essenciais sobre atividades online do público-alvo do setor. Para mais detalhes, acesse o site da plataforma.

