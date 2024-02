Localizado no meio da avenida e ao lado do recuo da bateria, o Camarote 011 não só entrega uma visão ampla do início ao fim do espetáculo, como também garante o agito e emoção de sentir de perto a bateria de uma escola de samba.

O recuo da bateria é uma tradição praticada pelas maiores escolas de samba que permite todas as alas da escola marcarem a cadência do samba do começo ao fim do desfile. Para isso a bateria “estaciona” numa ala lateral no meio da avenida.

Com o camarote estrategicamente posicionado ao lado desse recuo, é possível sentir de perto a emoção do principal elemento do carnaval. Uma sensação única que só quem está presente pode descrever.

Com isso, em parceria com o Camarote 011, a K8 não poderia ter escolhido lugar melhor para levar seus convidados e amigos para curtir a primeira noite de carnaval de São Paulo.

Nomes como Luizão, ex jogador do São Paulo, MC Deluxe, Ale do Afronta, Flávio Júnior e Alice Ramos estiveram presentes no camarote a convite da K8.

Sobre a K8

K8 é umas das maiores holding de casas de apostas do mundo. Com sede em Filipinas, a K8 está a apenas 3 meses no Brasil. Mas, está presente em mais de 30 países. A empresa já vem sendo destaque entre as maiores casas de apostas do Brasil.

A K8, pela primeira vez, está presente no maior evento do Brasil que é o carnaval de São Paulo com apresentação em todos os dias de desfile, trazendo celebridades e influenciadores no camarote 011. Ou melhor, acho que já podemos chamador de “Camarote K8”.

Sobre o Camarote 011

O Camarote 011 realiza serviço completo de bar, com bebidas e drinks Premium e a cerveja oficial do Carnaval Paulistano.

Além de Open Bar e camarote também conta com Open Food. Onde foi selecionados alguns dos melhores restaurantes da cidade para servir finger foods, massas e o que há de melhor na noite de São Paulo.

Ordem dos desfiles

Sabádo- 03/02

Unidos de São Miguel

Unidos de São Lucas

Imperatriz da Pauliceia

Amizade Zona Leste

Uirapuru da Mooca

X-9 Paulistana

Camisa 12

Primeira da Cidade Líder

Imperador do Ipiranga

Morro da Casa Verde

Unidos do Peruche

Sexta – 09/02

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

Sabado – 10/02

Vai-Vai

Tom Maior

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Acadêmicos do Tucuruvi

Domingo – 11/02

Dom Bosco de Itaquera

Torcida Jovem

Nenê de Vila Matilde

Pérola Negra

Colorado do Brás

Unidos de Vila Maria

Estrela do Terceiro Milênio

Mocidade Unida da Mooca

Sábado – 17/02

Desfile das Campeãs

Mas afinal, onde fica localizado o camarote K8.com?

Estamos bem ao lado do recuo da bateria, ou seja, no meio da avenida. Posição estratégica para garantir uma visão privilegiada de todo o Sambódromo do Anhembi.

No Camarote 011 e K8 você aprecia a passagem dos carros alegóricos, sambistas e, claro, cada ala apresentada. Um lugar perfeito para sentir de pertinho aquela emoção dos elementos mais característicos do Carnaval!

A equipe K8 te convida para curtir o melhor Carnaval do Brasil!