Shoppings têm aumento nas visitas em 2023

Levantamento com números sobre a presença dos consumidores e as vendas em shopping

centers e lojas físicas em todo o país no ano de 2023. A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) apresenta o Mapeamento de Fluxo de Visitas e Vendas em Shopping Centers e Lojas Físicas do Brasil, trazendo insights e informações para o setor.

Os dados são oriundos da FX Data Intelligence e da F360°, investidas da HiPartners, Venture Capital focado em Retail Techs, e chancelados pela 4Intelligence e pela SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. O estudo apresenta tanto a variação da quantidade de visitantes e vendas em relação ao mesmo período de 2022, como o comparativo com o mês anterior.

O mapeamento apresenta recortes regionais e por segmento. Na perspectiva do acumulado do ano, 2023 teve crescimento em relação à 2022, com destaque para o fluxo de visitas a shopping centers, que performou 9% a mais no período. Na análise por segmento o setor de “materiais de construção”, recuou 1,9% em 2023. O destaque negativo do ano, no entanto, foi o segmento de “Outros artigos de uso pessoal e doméstico”, com uma queda de 10,9%, influenciada, sobretudo, pela crise contábil em grandes varejistas, além do crescimento do comércio virtual. No campo positivo, destacamos o comportamento do setor de maior peso na pesquisa, o de “hiper e supermercados”, com uma alta de 3,7% em 2023, dinamizada pelo crescimento da renda, pela ampliação de benefícios sociais e pela dinâmica positiva que se instalou no mercado alimentício devido ao vigor da agropecuária no ano, cujos efeitos transbordaram para outros setores e se manifestaram em uma deflação no preço de alimentos em 2023.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“A perspectiva para o varejo se mantém levemente positiva, tendo em vista a recomposição da renda somada à política de renegociação de dívidas, que destrava o consumo potencial das famílias antes retidos pelo endividamento, e ao ímpeto fornecido por uma redução gradual dos juros.” afirma Eduardo Terra, Presidente da SBVC.

O estudo ainda reúne informações específicas do mercado de shopping centers, como faturamento, quantidade de centros de compras e de lojas, geração de empregos, entre outros indicadores. O objetivo é, a partir do cruzamento destes dados, oferecer insights para os varejistas apoiarem suas estratégias de negócio.

A íntegra do estudo está disponível no site da SBVC:

https://sbvc.com.br/estudo-mapeamento-do-fluxo-de-shopping-centers-e-lojas-fisicas-2023-sbvc/

Sobre a SBVC - Fundada em 2014, a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) é uma organização sem fins lucrativos aberta, multissetorial e com atuação complementar às demais entidades de classe do varejo. Sua missão é contribuir para o aumento da competitividade do varejo, por meio de conteúdos e estudos de mercado, promovendo networking entre executivos do varejo de todos os segmentos. A entidade tem como objetivo defender os interesses do segmento e promover ações sociais. A SBVC é sustentada por quatro pilares fundamentais: conteúdo, relacionamento, responsabilidade social e apoio técnico. Acesse:www.sbvc.com.br Sobre a HiPartners Capital & Work – Criada em 2012, a HiPartners Capital & Work nasceu de um projeto pessoal do empreendedor Walter Sabini Junior, responsável pela venda da Virid, plataforma de e-mail marketing adquirida em 2011 pela Serasa Experian. Hoje é reconhecida como um venture capital focado em retail techs buscando alavancar empreendedores e soluções para gerar impacto no varejo brasileiro. Para saber mais, acesse:www.hipartners.com.br Sobre a FX Data Intelligence –A FX Data Intelligence é uma plataforma que fornece insights para o varejo por meio de visão computacional dirigida por inteligência artificial. A empresa combina as informações coletadas na loja, como dados de fluxo, jornada de compra com outros dados, como vendas, campanhas de marketing etc., oferecendo indicadores inteligentes capazes de recomendar as melhores decisões e fazer análises preditivas. Dessa forma, o varejista consegue identificar a eficiência da operação, melhorar o investimento em marketing para aquisição de novos clientes e potencializar a gestão do time de vendas. Criada em 2015, faz parte da HiPartners Capital & Work, o primeiro Venture Capital brasileiro focado em Retail Techs. Para saber mais, acesse:www.fxdata.com.br Sobre a F360° – Fundada em 2013 por Henrique Carbonell, Fernando Carbonell e Luiz Fernando Payolli, a F360° é uma startup com a missão de transformar a gestão de varejo de franquias e do pequeno e do médio varejista, desenvolvendo a melhor ferramenta de gestão do Brasil. O objetivo é gerar eficiência operacional, evitar perdas financeiras aos seus usuários e potencializar as vendas. Desenvolvida por – e para – o varejista, a plataforma oferece, em uma ferramenta única, integração de todos os processos de gestão de uma franquia ou de pequeno e médio varejo. A empresa faz parte da HiPartners Capital & Work, o primeiro Venture Capital brasileiro focado em Retail Techs.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP