Show do cantor Fernandinho é confirmado na Festa do Figo e Expogoiaba de Valinhos

Show do cantor Fernandinho é confirmado na 75ª Festa do Figo e a 30ª Expogoiaba de Valinhos

Considerado um dos maiores nomes da música cristã contemporânea no Brasil, Fernandinho estará apresentando o seu show, no dia 28 de janeiro, durante a 75ª Festa do Figo e da 30ª Expogoiaba da cidade de Valinhos, interior do Estado de São Paulo. Neste dia, o show terá entrada franca na pista. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/ ou na bilheteria do local.

O evento, que acontece entre os dias 16 de janeiro e 1º de fevereiro, no Parque Monsenhor Bruno Nardini, é uma realização da Prefeitura de Valinhos, em parceria com a Organização Estrela, e contará com 13 dias de programação intensa, reunindo gastronomia típica, exposições, parque de diversões, valorização da cultura local e grandes shows nacionais.

Fernandinho — nome artístico de Fernando Jerônimo dos Santos Júnior — é cantor, compositor, pastor e líder do ministério “Ministério Faz Chover”. Sua carreira solo começou em 2001 com o álbum “Formoso És”. Ganhou projeção nacional em 2003 com o disco ao vivo “Faz Chover”. Entre seus grandes sucessos estão os álbuns “Uma Nova História”, “Sou Feliz”, “Teus Sonhos”, “Galileu” — obras que atravessam gerações e marcam o panorama da música gospel no país.

SHOWS

A cerimônia oficial de abertura acontece no dia 16 de janeiro, a partir das 18h, seguida de show do grupo Jeito Moleque, com entrada franca na pista. No dia 17, Natanzinho Lima e Elis Justi sobem ao palco para agitar a galera. Já no dia 18, uma das maiores duplas do sertanejo atual, Zé Neto & Cristiano, apresenta seus principais sucessos. Já no dia 19, o cantor Panda se apresenta, também com entrada franca na pista. Em 20 de janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade de Valinhos – a festa será aberta ao público, incluindo a praça de alimentação e o parque de diversões.

A segunda semana do evento começa na quinta-feira, dia 22 de janeiro, com a abertura total do parque, incluindo a praça de alimentação e o parque de diversões. No dia 23, será a vez da Turma do Pagode agitar a festa, com entrada franca na pista. No dia 24, a boiadeira Ana Castela promete incendiar o palco com um show vibrante e repleto de sucessos que conquistaram o Brasil. No dia 25, a animação fica por conta da dupla Fiduma & Jeca.

A última semana tem início no dia 28 de janeiro, com o show do cantor gospel Fernandinho. No dia 29, o parque será aberto ao público, incluindo a praça de alimentação e o parque de diversões. No dia 30, com entrada franca na pista, o evento terá o show do grupo de pagode Pixote. Já no dia 31, os shows ficam por conta de Lauana Prado e Vini Drumond. Encerrando a programação, no dia 1º de fevereiro, o tradicional Trio Parada Dura leva ao palco seus grandes clássicos, com entrada franca na pista.

Além do palco principal, o evento contará com apresentações em outros palcos e espaços dedicados a artistas regionais, fortalecendo a produção cultural local e ampliando a diversidade da programação. Nos próximos dias, a Comissão Organizadora divulgará pelos canais oficiais do evento, o site para compra de ingressos e informações sobre os setores disponíveis

INGRESSOS

A entrada na festa é gratuita em todos os dias e horários, garantindo livre acesso ao público às áreas gerais do evento. A cobrança de ingressos ocorre exclusivamente para acesso à área dos shows, nos dias 17, 18, 24 e 31 de janeiro, a partir das 18h.

Para a área dos shows, estão disponíveis os setores Pista, Área VIP, Open Bar e Camarotes corporativos e individuais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.tycket.com.br ou diretamente na bilheteria do local. Os setores Área VIP, Open Bar e Camarotes corporativos e individuais possuem venda de ingressos em todos os dias do evento.

Os portões serão abertos às quintas e sextas-feiras, a partir das 18h, e aos sábados e domingos, a partir das 10h.

75ª FESTA DO FIGO E 30ª EXPOGOIABA

Valinhos consolidou-se ao longo do século XX como a Capital do Figo Roxo, fruto que se tornou símbolo de união, trabalho e prosperidade para as famílias de imigrantes italianos que impulsionaram seu cultivo. O figo roxo, que dá nome à festa, foi introduzido na cidade pelo imigrante italiano Lino Busatto, na década de 1910, dando início a uma tradição que se incorporou à identidade e ao desenvolvimento econômico do município.

Esse protagonismo se fortaleceu a partir de 1939, com a chegada de Monsenhor Bruno Nardini à Paróquia de São Sebastião, que mobilizou produtores e a comunidade por meio de quermesses para a construção da nova Igreja Matriz. O sucesso da iniciativa levou, em 1949, à oficialização da 1ª Festa do Figo, hoje o principal evento turístico de Valinhos.

Já na década de 1980, a economia agrícola local ganhou novo impulso com a valorização da goiaba, que projetou Valinhos como a maior produtora de goiaba de mesa do Brasil. Para reconhecer essa vocação e valorizar o trabalho dos agricultores – especialmente das famílias de origem japonesa, responsáveis pelo desenvolvimento do cultivo na região – foi criada a Expogoiaba, ampliando a festa e reforçando sua relevância econômica, cultural e histórica.

16/01 – Jeito Moleque (entrada franca pista)

17/01 – Natanzinho Lima e Elis Justi

18/01 – Zé Neto & Cristiano

19/01 – Panda (entrada franca pista)

23/01 – Turma do Pagode (entrada franca pista)

24/01 – Ana Castela

25/01 – Fiduma & Jeca (entrada franca pista)

28/01 – Fernandinho (entrada franca pista)

30/01 – Pixote (entrada franca pista)

31/01 – Lauana Prado e Vini Drumond

01/02 – Trio Parada Dura (entrada franca pista)

Data: 16 de janeiro a 01 de fevereiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

