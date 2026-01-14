O BBB Big Brother Brasil 26 começou oficialmente no dia 12 de janeiro e já entrou para a história como a edição com o maior prêmio do programa: R$5,44 milhões. Além das dinâmicas inéditas, como o Cartola BBB e o laboratório de substituições, o reality chega com um elenco que junta aos pipocas, os Camarotes e Veteranos, nomes que o público já conhece bem.

Mas, para além do jogo e das estratégias, tem um fator que sempre desperta curiosidade: o signo de cada participante. É importante frizar que a astrologia não determina comportamentos, mas ajuda a entender padrões, reações emocionais, formas de se posicionar em grupo e até o jeito de lidar com conflitos e alianças.

A seguir, a astróloga do Astrolink, Giovanna Guarnieri, analisa os signos dos Camarotes e Veteranos do BBB 26 e o que cada energia pode trazer para o jogo.

Sagitário em destaque: Babu Santana e Ana Paula Renault

Com Babu Santana e Ana Paula Renault sob a energia de Sagitário, a casa ganha doses extras de franqueza, intensidade e senso de justiça. Sagitarianos costumam falar o que pensam, defender suas verdades com convicção e não lidar bem com jogos duplos.

Babu tende a agir com autenticidade e firmeza, enquanto Ana Paula pode reacender debates intensos, especialmente quando sente que algo ultrapassa seus limites. Sagitário no BBB raramente passa despercebido, e quase sempre divide opiniões.

Comunicação e imprevisibilidade: Gêmeos em dose dupla

Juliano Floss e Solange Vega representam Gêmeos, signo da comunicação, da curiosidade e da adaptação. Geminianos costumam se movimentar bem entre grupos, criar conexões rápidas e mudar de estratégia com facilidade.

No jogo, isso pode significar carisma e leveza, mas também gerar desconfiança se o público ou os colegas sentirem falta de posicionamento claro. Gêmeos joga muito com a palavra, e isso pode ser uma grande arma.

Emoção e memória afetiva: Câncer com Solange Couto e Sarah Andrade

Com Solange Couto e Sarah Andrade, a edição ganha a força canceriana: sensibilidade, intuição e forte conexão emocional. Câncer tende a observar bastante antes de agir, cria laços profundos e reage intensamente quando se sente ferido.

Esses participantes costumam comover o público, mas também podem se envolver em conflitos movidos por emoção. A grande questão para Câncer no BBB é aprender a proteger seus sentimentos sem se fechar demais.

Diplomacia e estética: Aline Riscado em Libra

Libra entra na casa com Aline Riscado, trazendo charme, senso de justiça e habilidade social. Librianos costumam buscar harmonia, evitar conflitos diretos e atuar como mediadores — o que pode ser muito positivo no início do jogo.

Por outro lado, a indecisão e o medo de desagradar podem virar armadilhas em momentos decisivos. Libra precisa aprender, no BBB, que nem sempre é possível agradar todo mundo.

Originalidade e independência: Aquário marca presença

Henri Castelli e Jonas Sulzbach carregam a energia aquariana: independência, autenticidade e pensamento fora da caixa. Aquário costuma jogar do próprio jeito, sem seguir manuais, e valoriza muito a liberdade individual.

Isso pode render momentos icônicos, mas também afastamentos estratégicos. Aquarianos não gostam de se sentir controlados, e o confinamento testa esse limite como poucos ambientes.

Estratégia e observação: Virgem com Edílson Capetinha

Virginianos costumam observar tudo antes de agir, e Edílson Capetinha pode surpreender justamente por isso. Virgem analisa detalhes, percebe incoerências e prefere agir com estratégia do que por impulso.

No BBB, essa postura pode ser extremamente eficaz, especialmente em provas, organização de alianças e leitura de jogo. O desafio é não se tornar crítico demais, consigo ou com os outros.

Confronto e impulso: Áries com Alberto Cowboy

Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto. Arianos entram no jogo para viver intensamente, defender território e reagir rápido aos desafios.

Essa energia rende protagonismo, mas também conflitos. Áries no BBB precisa aprender a dosar impulso e estratégia para não se tornar alvo cedo demais.

Astrologia não prevê o vencedor, mas revela o clima do jogo

O BBB 26 começa com um céu simbólico potente: muitos signos ligados à emoção, à comunicação e à busca por identidade. Isso indica uma edição marcada por discursos fortes, embates emocionais e alianças que podem mudar rapidamente.

Para quem gosta de acompanhar o reality com um olhar mais profundo, a astrologia ajuda a entender por que certos comportamentos se repetem, e por que alguns participantes despertam tanta identificação (ou rejeição) no público.

