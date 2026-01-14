Prefeito assina ordem de serviço para iniciar obras da Policlínica em Sumaré

Henrique do Paraíso autoriza nesta 6ª-feira, dia 16, início da construção do equipamento que amplia e qualifica o atendimento especializado

A Prefeitura de Sumaré anunciou um novo avanço para a saúde pública do município. Nesta sexta-feira, dia 16, o prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) assinará a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras da Policlínica de Sumaré, um importante equipamento que vai ampliar e qualificar o atendimento especializado à população.

A obra será executada na Estrada Mineko Ito, conhecida como Estrada do Barreiro, e é resultado do trabalho técnico da equipe da Prefeitura, com cadastramento e atendimento de todos os requisitos exigidos pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O investimento previsto é de R$ 14.990.434,30, com recursos do Governo Federal via PAC. A unidade terá aproximadamente 3.000 m², com consultórios, salas de vacinação, farmácia, áreas administrativas e espaços de acolhimento para a população.

A Policlínica oferecerá atendimento em diversas especialidades, como angiologia, cirurgia geral, urologia, neurologia, mastologia e gastroenterologia, além da realização de exames como endoscopia, tomografia, eletrocardiograma e mamografia. O novo serviço terá papel estratégico para o diagnóstico precoce, o acompanhamento de doenças crônicas, a redução de encaminhamentos hospitalares e o aumento da eficiência do sistema público de saúde.

“O início dessa obra representa mais dignidade, mais cuidado e mais eficiência para a saúde de Sumaré. Vamos ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos, e ainda este ano queremos iniciar as obras do nosso Hospital Municipal, que será viabilizado por meio de PPP, tirando do papel mais uma grande entrega para a cidade”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

A Policlínica integra um conjunto mais amplo de investimentos em saúde viabilizados para o município, incluindo a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) e melhorias na rede já existente, com foco em atendimento humanizado e ampliação da capacidade do sistema.

Com a Ordem de Serviço, Sumaré dá um passo importante para fortalecer a atenção secundária em saúde, estruturando o atendimento ambulatorial especializado e reunindo diversos serviços em um único espaço. A unidade funcionará como apoio diagnóstico e terapêutico, contribuindo para desafogar a demanda dos hospitais.

“Quero parabenizar toda a equipe técnica da Prefeitura, que é a verdadeira responsável por essa conquista, pela excelência do trabalho realizado. E acima de tudo, agradecer a Deus pela sabedoria e discernimento para seguirmos entregando obras em toda a cidade. Com a Policlínica, vamos ampliar consultas, exames e pequenos procedimentos, sem necessidade de internação, dando mais agilidade e cuidado ao nosso povo”, completou Henrique.

Serviço

Assunto: Assinatura da Ordem de Serviço – Policlínica de Sumaré

Data: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

Local: Estrada Mineko Ito (Estrada do Barreiro) – Sumaré/SP

Investimento: R$ 14.990.434,30 (PAC – Governo Federal)

