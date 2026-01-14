O Palmeiras bateu o Santos na noite desta quinta-feira no 1o clássico do futebol paulista este ano. O jogo valeu pela 2a rodada do Paulistão e o Verdão segue 100% no torneio, com o Peixe sem vencer ainda.

O gol do jogo foi marcado por Allan, aos 40′ do 1o tempo.

O jogo foi disputado na Arena Barueri e um dos destaques foi o craque Gabigol, do Santos, que não fez muita coisa mas foi vaiado.

Os dois goleiros foram os destaques da partida na reta final, com defesas que salvaram tanto Santos (Brazão) e Palmeiras (Carlos Miguel).

O Verdão volta a jogar no próximo sábado contra o Mirassol, em partida que acontece a noite.

Palmeiras líder quer ser campeão

Sem ter nenhum título em 2025, o alviverde vai em busca do título do Paulistão para mostrar que segue como time mais forte do Estado.

