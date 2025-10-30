Show da Legião Urbana cover é atração de sábado ( 1º) no Shopping ParkCity Sumaré

Evento gratuito será realizado na Alameda ParkCity, a partir das 19h30, e promete contagiar o público com clássicos inesquecíveis

O Shopping ParkCity Sumaré promove neste sábado, 1º de novembro, o show musical cover da banda icônica Legião Urbana. O evento, gratuito, será realizado na Alameda ParkCity, a partir das 19h30.

“O show dá início às festividades do mês de novembro e também abre as celebrações rumo aos 6 anos do empreendimento”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré. A apresentação promete contagiar o público com os maiores sucessos da banda liderada por Renato Russo.

A atração faz parte do projeto Palco ParkCity, que tem o objetivo de promover atividades culturais e oferecer ao público espetáculos artísticos gratuitos, como shows cover para toda a família e peças teatrais voltadas para o público infantil.

“A música é fundamental para entreter as pessoas, aproximar as famílias e promover momentos de convivência inesquecíveis. E no Shopping ParkCity Sumaré, os shows têm espaço garantido na programação durante todo o ano”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Palco ParkCity Sumaré – Show Cover Legião Urbana

Quando: 1 de novembro, sábado.

Horário: 19h30.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.

