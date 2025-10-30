Revitalização do CCZ de Americana entra na etapa do contrapiso

As obras de revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana entraram em uma nova etapa, esta semana, com o início da instalação do contrapiso na edificação de madeira que está sendo adaptada para receber três novas salas, destinadas aos setores administrativos e de recepção. A estrutura, cedida pela Secretaria de Esportes, faz parte do conjunto de melhorias voltadas à modernização do espaço e à qualificação dos serviços prestados pela unidade.

Paralelamente, a nova sala de pós-operatório já está em fase final de construção. O ambiente, que reforçará a capacidade técnica e operacional da equipe, já recebeu cobertura, reboco, instalações elétricas e hidráulicas e esquadrias. Os próximos passos incluem o acabamento final e a preparação para a montagem dos equipamentos.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, enfatizou que as obras representam mais do que melhorias estruturais. “Estamos requalificando um serviço essencial da rede municipal, que atua diretamente na proteção da saúde das pessoas e dos animais. O novo espaço vai oferecer melhores condições de trabalho à equipe e um ambiente mais adequado para o atendimento à população”, afirmou.

Ao todo, as melhorias têm investimento de R$ 529.261,07, sendo R$ 422.945,55 provenientes do Bloco de Vigilância em Saúde e R$ 106.315,52 oriundos de emenda impositiva da vereadora Roberta Lima.

A médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, destacou o impacto positivo das intervenções no dia a dia do serviço. “Essas melhorias são um marco importante para o CCZ. Com o novo pós-operatório e os espaços administrativos reorganizados, conseguiremos trabalhar com mais conforto, segurança e agilidade, garantindo um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado”, disse.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, reforçou a importância da modernização. “O investimento em infraestrutura fortalece o papel estratégico do CCZ dentro das ações de vigilância do município. Com instalações renovadas, a unidade ganha em funcionalidade e se prepara melhor para responder às demandas da cidade”, concluiu.

O Centro de Controle de Zoonoses de Americana está localizado na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, no Jardim da Mata, região da Praia Azul.

