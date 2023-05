Show da Mc Pipokinha cancelado após ameaça de prisão

Primeiro show de MC Pipokinha no Paraná é cancelado

após deputado ameaçar prendê-la: “Delegado Xerifão vai te algemar se você cometer qualquer ato libidinoso no show”.

“Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado, dia 20/05. Certos da compreensão de todos, em breve informaremos qual artista estará na Shed nesse dia”, informou o bar em comunicado pelo Instagram.

O cancelamento do show do próximo fim de semana acontece na esteira de um pedido da Polícia Civil do Paraná à Justiça para que as apresentações da cantora não acontecessem.

O pedido foi feito à Justiça pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil.

O delegado do Nucria, Rodrigo Rederde, anuciou o pedido para que os show não acontecesse por meio de um vídeo publicado no perfil do Instagram do deputado estadual Tito Barichello.

Segundo o deputado estadual, os shows da artista possuem conteúdo pornográfico e ferem a legislação penal.

