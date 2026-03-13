A Sicredi Dexis realiza na segunda e terça-feira-feira, dias 16 e 17, duas assembleias em Americana, reunindo os associados das agências Cillo e Centro existentes no município para a prestação de contas e deliberação sobre os resultados do exercício de 2025.

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Durante as reuniões, serão apresentados os resultados financeiros, as ações desenvolvidas ao longo do ano, os investimentos realizados na comunidade e o planejamento para 2026.

A instituição financeira cooperativa promoverá os encontros individualmente para cada agência, garantindo a participação dos associados vinculados a cada unidade. Ainda na próxima semana também haverá encontros nas cidades de Tapiratiba e outras duas em Rio Claro, ampliando o calendário de encontros com os associados em sua área de atuação. A expectativa é de ampla participação dos cooperados de Piracicaba, consolidando o município como uma das principais bases de atuação da Sicredi Dexis na região.

Em Americana, as assembleias serão conduzidas pelo diretor executivo da Sicredi Dexis, David Conchon, que reforça a importância da participação dos associados. “As assembleias representam a essência do cooperativismo. É o momento em que cada associado tem voz e voto, acompanha de perto os resultados e participa das decisões que impactam diretamente o desenvolvimento da nossa cooperativa e da comunidade”, destaca o presidente.

Essas reuniões são consideradas o principal momento de governança do cooperativismo de crédito, quando os associados exercem o papel de donos do negócio, analisam números, votam propostas e definem os rumos da cooperativa. Além da transparência na prestação de contas, os encontros fortalecem o vínculo com os associados e evidenciam o modelo cooperativo como alternativa sustentável e participativa no sistema financeiro.

Os números da Sicredi de 2025

No ano passado, a Sicredi Dexis registrou resultado de R$ 185,49 milhões. Desse total, R$ 117,46 milhões retornaram aos associados, sendo R$ 109,34 milhões por meio da remuneração de juros ao capital e R$ 8,12 milhões conforme a movimentação de aplicações, depósitos à vista e operações de crédito. Na prática, 63% do resultado foi destinado aos próprios cooperados.

Confira o calendário de assembleias em São Paulo:

16/03 – 18h30: Americana-Cillo

17/03 – 18h30: Americana-Centro e Tapiratiba

18/03 – 18h30: Rio Claro-Consolação

18/03 – 18h30: São Benedito das Areias

19/03 – 18h30: Rio Claro Espaço Dexis

23/03 – 18h30: Estiva Gerbi

24/03 – 18h30: Tambaú

25/03 – 18h30: Limeira-Centro

26/03 – 18h30: Limeira-Vila Cidade Jardim