Nova camisa- A Seleção Brasileira e a Jordan Brand lançaram nesta quinta-feira (12), em São Paulo, o novo segundo uniforme do Brasil, firmando uma parceria histórica que leva o Jumpman, pela primeira vez, a um uniforme de seleção nacional.

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As peças foram criadas para causar impacto imediato e desenvolvidas com inovação Aero-FIT de nível máximo — refletindo a força de duas potências lendárias que se unem para transcender o esporte.

A estreia do novo uniforme será no amistoso com a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, às 17h (de Brasília).

O uniforme da Seleção Brasileira com a Jordan Brand traz uma mentalidade de ápice ao campo, inspirando-se nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do Brasil. Envolto nos tradicionais amarelo e azul dos uniformes do futebol brasileiro, o kit incorpora também a icônica estampa “Elephant Print” da Jordan Brand, introduzido por Tinker Hatfield no Air Jordan 3 em 1988, criando uma expressão única em campo que une duas culturas distintas de grandeza.

O presidente da CBF, Samir Xaud, e o atacante da Seleção Brasileira Vinicius Jr. exaltaram a grandeza da parceria com a Jordan Brand.

“Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte. Ver o Jumpman em nosso uniforme reforça a potência cultural do futebol brasileiro e a capacidade do Brasil de inspirar o mundo. Estamos orgulhosos desse momento e confiantes de que este manto representará, dentro e fora de campo, a energia e a grandeza da nossa Seleção”, afirmou Samir Xaud.

“Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme. Jordan Brand e a nossa Seleção se unirem é mais do que futebol — é cultura e grandeza juntas. Quando o Jumpman aparece ao lado das nossas cores, isso mostra ao mundo a criatividade, a paixão e a energia que tornam o Brasil especial. Isso inspira a nova geração a jogar com estilo, liberdade e orgulho toda vez que entramos em campo”, disse Vini Jr.

A presidente da Jordan Brand, Sarah Mensah, comemorou a colaboração com a Seleção Brasileira e destacou a união entre as marcas como uma “celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante”.

“Hoje, a Jordan acende algo verdadeiramente extraordinário. A parceria com a Seleção Brasileira é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante. Onde há grandeza, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Não é simplesmente um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que performance e expressão impulsionam uma à outra”, festejou.

No centro da parceria estão valores compartilhados. A Jordan Brand sempre atuou na interseção entre esporte e cultura, e o futebol — a mais poderosa expressão cultural do mundo — está no coração dessa ambição. O Brasil, uma nação sinônimo de orgulho e paixão, é o parceiro ideal para a Jordan Brand levar sua essência, ousadia e busca incansável pela grandeza ao palco mais espetacular do esporte.

CBF e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria história enraizada na grandezaCréditos: Divulgação/Jordan/Nike

O design ousado e exclusivo do uniforme ganha vida em um uniforme desenvolvido com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, que proporciona máxima respirabilidade para alto desempenho em campo. Produzida a partir de 100% de resíduos têxteis, essa expressão premium da inovação de resfriamento da Nike foi projetada para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido.

A tecnologia conta com zonas de malha elípticas distintas que tornam o fluxo de ar mais visível e intuitivo — ajudando os jogadores a se manterem secos quando o jogo esquenta. Além disso, o material é 11% mais leve e até 238% mais respirável, elevando o conforto e a performance em campo.

Completando a coleção Jordan Brand x Brasil, está uma linha de vestuário de treino com tecnologia Aero-FIT e a chuteira Tiempo — ambas criadas para combinar perfeitamente com o que está prestes a se tornar o segundo uniforme mais temido do futebol. Desenvolvida para controlar o jogo, a Tiempo reforça o compromisso da Jordan Brand com o desempenho no mais alto nível, trazendo o logo Jumpman e a estampa de elefante que dialoga com o novo uniforme reserva do Brasil, ao mesmo tempo em que remete ao legado icônico de design da Jordan Brand.

CBF e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria história enraizada na grandezaCréditos: Divulgação/Jordan/Nike

Nova coleção de streetwear

A parceria vai além das quatro linhas, incentivando os torcedores a demonstrarem seu apoio ao Brasil ao vestirem a Seleção e o Jumpman em diversas peças de streetwear, cuja nova coleção exclusiva foi apresentada ao lado do novo uniforme e reinterpreta as cores icônicas do Brasil com a atitude marcante da Jordan Brand.

Como uma homenagem à intensidade da torcida do país do futebol, a coleção foi pensada para a arquibancada visitante, as laterais dos campos de bairro e todos os lugares. Camisas streetwear, moletons bicolores, shorts de mesh com padrão diamante e agasalhos oversized carregam as cores icônicas do Brasil no estilo clássico da Jordan Brand.

Junto ao lançamento do segundo uniforme da Seleção, CBF e Jordan Brand lançaram nova coleção streetwearCréditos: Divulgação/Jordan/Nike

A energia marcante da coleção se estende a camisetas, calças, vestidos e acessórios, garantindo que os torcedores possam marcar presença — a qualquer hora, em qualquer lugar. A inspiração vem diretamente dos torcedores brasileiros: sua paixão, sua energia e a forma única como fazem das cores da Seleção parte da sua identidade.

A coleção de streetwear inclui quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para torcedores do Brasil e ao redor do mundo: Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra, Jordan Brand Trunner e uma edição exclusiva da chuteira de futsal Nike Tiempo. A colaboração também reflete a identidade única que a Jordan Brand leva ao futebol e sua capacidade de levar o esporte a novos territórios, liderando com indivíduos e comunidades enraizadas na cultura e que representam a grandeza.

Coleção disponível a partir de 21h

As primeiras peças da coleção Jordan Brand x Brasil estarão disponíveis no Nike App e em nike.com.br/jordan a partir das 21h (de Brasília) desta quinta-feira (12). Nesta sexta (13), estarão disponíveis em todo o mercado brasileiro.

Junto ao lançamento do segundo uniforme da Seleção, CBF e Jordan Brand lançaram nova coleção streetwearCréditos: Divulgação/Jordan/Nike