O Portal de Americana recebe, no domingo (15), das 12h às 20h, uma edição do projeto “Amigos do Samba na Raça”, iniciativa que promove uma tradicional roda de samba com caráter cultural e solidário. A proposta busca resgatar a essência das rodas de samba de raiz, incentivando a convivência comunitária e a valorização da cultura popular brasileira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Como ação social, o público será convidado a contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento será realizado em área que já conta com interdição de via pública aos domingos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 6.014, que institui o programa “Esporte e Lazer na Cidade”, de autoria do vereador Juninho Dias, destinado à promoção de atividades esportivas, recreativas, culturais e de convivência comunitária em vias públicas previamente delimitadas.

A proposta do evento se enquadra na política pública de ocupação cultural e recreativa desses espaços, promovendo lazer e integração social de forma organizada e acessível à população. Assim, a roda de samba reforça o uso social do espaço público e amplia as atividades culturais oferecidas à comunidade.

A programação contará com uma roda de samba tradicional em formato acústico, preservando as características originais do gênero, com instrumentos típicos como pandeiro, tantan, cavaco e outros instrumentos de percussão, sem utilização de amplificação sonora.

A ideia é manter um ambiente intimista, participativo e culturalmente autêntico, garantindo baixo impacto sonoro e respeito às normas municipais.

Vai ser todo domingo?

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Americana, reforçando o incentivo às manifestações culturais populares e às ações de integração comunitária no município.

Mais do que um encontro musical, o “Amigos do Samba na Raça” pretende fortalecer a cultura do samba no município, incentivar a solidariedade e oferecer um momento de lazer e convivência para famílias e moradores da cidade, reafirmando o papel da cultura como instrumento de integração social.