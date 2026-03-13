Santa Bárbara discute Cultura no 5º Encontro de Câmaras Setoriais

Artistas, produtores e agentes culturais de Santa Bárbara d’Oeste terão um espaço de diálogo, aprendizado e articulação no 5º Encontro de Câmaras Setoriais de Cultura, que acontece no dia 28 de março, a partir das 8h30, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol 2.

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A programação começa com a recepção do público e um sarau aberto, momento de microfone livre para participação espontânea. Os presentes poderão compartilhar poemas, canções, performances e outras expressões artísticas, promovendo integração entre os participantes.

Na sequência, às 9 horas, o encontro recebe presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste e agente territorial de Cultura, Lucas Casagrande, para a atividade “Comunicação em Projetos Culturais”, que propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação no desenvolvimento de ações culturais. A conversa aborda como identificar o público de interesse, além de discutir estratégias, redes e meios que podem fortalecer a circulação das iniciativas culturais no território.

Após um intervalo, às 10h30, Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, conduz a atividade “Divulgação na Prática”, com apresentação de ferramentas e noções básicas para criação de materiais de divulgação. O conteúdo aborda elementos essenciais de uma arte, boas práticas visuais e orientações sobre aplicação de logos em materiais de comunicação.

Já ao meio-dia acontece o Círculo de Aprendizados, com participação de Lucas Casagrande, Andreia Teodoro, Tarsila Rapassi e Gerusa Milanês. A dinâmica será realizada em grupos e propõe uma troca de experiências sobre comunicação cultural, permitindo que os participantes compartilhem práticas, desafios e ideias. A proposta é construir aprendizados coletivos e fortalecer a rede entre as câmaras setoriais do Município. O encontro será encerrado às 13 horas.

Serviço:

5º Encontro de Câmaras Setoriais de Cultura

Dia 28 de março de 2026, a partir das 8h30

Programação:

8h30 – Recepção do público

8h45 – Sarau aberto (microfone livre)

9h – Comunicação em Projetos Culturais, com Lucas Casagrande

10h15 – Intervalo

10h30 – Divulgação na Prática, com Evandro Felix

11h45 – Intervalo

12h – Círculo de Aprendizados com Lucas Casagrande, Andreia Teodoro, Tarsila Rapassi e Gerusa Milanês

13h – Encerramento

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

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