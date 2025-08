Silvana Chiusi vai presidir novo CMDCA. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Americana elegeu, nesta terça-feira (5), sua nova presidente para o mandato de um ano.

A eleição ocorreu de forma online e contou com a participação dos membros do colegiado, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

Foi eleita Silvana Chiusi, representante da sociedade civil e

coordenadora do SEMESE (Serviço de Execução de Medidas Socioeducativas para Adolescentes e Jovens). Ela sucede Maria Aparecida Pirassolli Brás Conte, representante do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes).

“Vamos dar continuidade às ações em andamento e buscar avanços nas políticas públicas, sempre com foco na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O CMDCA tem papel essencial no debate de temas relevantes e no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou Silvana.

A vice-presidência permanece com Mariana Leite Zimermann Araújo, assessora jurídica da SASDH, representante do Poder Público.

