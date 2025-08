O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial, neste sábado, dia 9, véspera do Dia dos Pais. Para facilitar as compras de quem deixou o presente para a última hora, as lojas estarão abertas das 9h às 18h.

Neste ano, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) estima um aumento de 4% nas vendas, comparado com o mesmo período do ano passado. Roupas, perfumes, acessórios e eletrônicos estão entre os presentes mais procurados.

Selma Koshoji, presidente da Acias, observa que as temperaturas mais amenas devem contribuir com o aumento nas vendas. “A queda das temperaturas registradas nos últimos dias deve favorecer o comércio, especialmente o setor de vestuário. Como o inverno tem tido temperaturas mais baixas, em relação ao ano passado, muitos consumidores devem aproveitar o momento da compra do presente do Dia dos Pais para investir, também, na aquisição de novas roupas e sapatos”, comenta Selma Koshoji.

O Dia dos Pais é uma das datas comemorativas mais relevantes do ano e uma das principais para o comércio. E o comércio de Sumaré está preparado para receber os clientes. “Presentear é uma demonstração de amor e as lojas das diferentes regiões da cidade estão prontas, com várias opções de presentes, para os diferentes perfis de pais”, comenta Selma. A presidente da Acias lembra que, ao comprar no comércio da cidade, o consumidor contribui com o fortalecimento econômico e social do município.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP