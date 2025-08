Dia dos Pais vai ter crescimento forte, prevê Startup

O Dia dos Pais de 2025, que será celebrado no próximo dia 9 de agosto, promete movimentar o comércio com resultados positivos, seguindo uma tendência já identificada pela Seconds, startup especialista em análise de mercado. Segundo o CEO da empresa, Thiago Trincas, o perfil dos presentes deve seguir o mesmo sucesso do ano anterior, com preferência por itens que valorizam o bem-estar, o conforto e o lazer, fortalecendo vínculos afetivos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A expectativa da startup é que as vendas deste ano registrem um aumento de 20% em relação a 2024, impulsionadas por uma maior confiança do consumidor e pela consolidação de hábitos de compra no ambiente digital.

Expectativa de mercado pro Dia dos Pais

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê um faturamento de aproximadamente R$ 7,84 bilhões no comércio brasileiro, representando crescimento real de 3,2% em comparação a 2024.

Especificamente no e-commerce, a estimativa da Neotrust é que as vendas alcancem R$ 6,33 bilhões na semana que antecede o Dia dos Pais (entre 5 e 11 de agosto), registrando uma alta aproximada de 5,6% em relação a 2023. Esses números destacam o peso cada vez maior do comércio digital e a importância de uma estratégia bem planejada para as vendas online.

Aposta da Seconds: um perfil de sucesso

Thiago Trincas reforça que o comportamento observado em 2024 tem tudo para se repetir neste ano. “Nossa expectativa é a manutenção desse padrão, com presentes voltados ao conforto, bem-estar e praticidade, exatamente como indicaram nossas análises anteriores”, afirma.

Entre as categorias preferidas identificadas pela Seconds, por meio dos vendedores de e-commerce cadastrados na plataforma, estão roupas confortáveis, produtos de autocuidado, itens para lazer e produtos práticos para o cotidiano.

Sucessos de 2024 que prometem repetir o desempenho em 2025

Baseado nos dados de vendas da Seconds (01/08 a 13/08/2024), estas foram as categorias campeãs, que seguem alinhados ao perfil de presente ideal:

Roupas e Acessórios

Esportes e Fitness

Saúde

Esportes e Fitness

Beleza e Cuidado Pessoal

Esses itens mostram claramente a preferência dos consumidores por presentes que unem conforto, estilo pessoal, cuidado com a saúde e experiências.

Segmentos preferidos pelos consumidores (dados CNDL/SPC Brasil)

De acordo com o levantamento realizado em 2024 pela CNDL/SPC Brasil, as principais categorias escolhidas para presentear os pais foram:

Roupas (47%)

(47%) Perfumes e cosméticos (35%)

(35%) Calçados (31%)

(31%) Acessórios como óculos, relógios e carteiras (18%)

Essas preferências refletem exatamente as tendências observadas nas análises da Seconds, incluindo também o crescimento de presentes ligados a utilidades domésticas e eletrônicos.

Resumo estratégico para imprensa

Expectativa 2025: Faturamento próximo a 2024, favorecido pela economia estável e pela procura por presentes úteis, confortáveis e com significado emocional.

Faturamento próximo a 2024, favorecido pela economia estável e pela procura por presentes úteis, confortáveis e com significado emocional. Perfil Seconds: Confirmado pelo CEO Thiago Trincas, com foco em vestuário, autocuidado, saúde e lazer.

Confirmado pelo CEO Thiago Trincas, com foco em vestuário, autocuidado, saúde e lazer. Produtos com potencial de sucesso: Itens mais vendidos em 2024 com forte apelo emocional e utilitário.

Itens mais vendidos em 2024 com forte apelo emocional e utilitário. Panorama geral de mercado (CNC/Neotrust): Vendas totais de aproximadamente R$ 7,84 bilhões no varejo, com expressivos R$ 6,33 bilhões no e-commerce, destacando o papel fundamental do digital nas estratégias comerciais.

Fonte: Seconds (dados de vendas entre 01/08 e 13/08/2024); estimativas da CNDL/SPC Brasil e projeções da Neotrust.

Sobre a Seconds

Fundada em 2018 e com sede em Curitiba (PR), a Seconds é uma startup de tecnologia que oferece soluções integradas para otimização da gestão de vendas nos principais marketplaces. Mais do que automação, a plataforma fornece inteligência estratégica, dados precisos e suporte humanizado para decisões assertivas, posicionando-se como aliada essencial para vendedores que buscam profissionalizar suas operações online.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado