A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta terça-feira (5) a 27ª Reunião Ordinária de 2025, com a aprovação de todos os itens da pauta. O encontro, realizado no Plenário Dr. Tancredo Neves, foi transmitido ao vivo pelas plataformas oficiais do Legislativo.

Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram quatro projetos de decreto legislativo concedendo o título de “Cidadão Barbarense”. Foram homenageados Cláudio Vinicius dos Santos Britto (indicação de Paulo Monaro), Luciana Aparecida Fonseca de Godoy (Joi Fornasari), Janderson Caproni de Carvalho (Rony Tavares) e Juarez Batista de Souza (Arnaldo Alves).

Também foram aprovados dois projetos de lei. O primeiro, de autoria de 18 vereadores, declara como de interesse cultural, histórico e esportivo o Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, sede do União Agrícola Barbarense Futebol Clube.

O segundo, de autoria do Poder Executivo, trata da alteração da Lei Municipal nº 4.375/2023, permitindo a prorrogação do Convênio nº 02/2023 com a Santa Casa de Misericórdia por mais dois anos. A medida atualiza o Plano Operativo Assistencial (POA), com ajuste de valores e da quantidade de procedimentos, viabilizados por meio de recursos estaduais.

Na segunda parte da sessão, foram discutidas e aprovadas seis moções com temas diversos. Juca Bortolucci fez apelo à presidência da Coca-Cola Brasil sugerindo a instalação de uma nova unidade da empresa no município. Paulo Monaro homenageou o bispo Dom Devair Araújo da Fonseca por sua eleição como presidente da Sub-Região Pastoral de Campinas. Marcelo Cury apresentou moção de aplauso ao atleta de jiu-jitsu João Pedro Lopes de Paula.

Carlos Fontes fez apelo ao DER para eliminar os riscos causados pela presença de capivaras na Rodovia SP-308, entre os km 16 e 17. Tikinho TK homenageou o músico Rennan, destaque na cena nacional, e o presidente da Câmara, Júlio César Kifú, reconheceu o trabalho da Faculdade Anhanguera nas áreas acadêmica, da saúde e jurídica, especialmente pelos serviços gratuitos prestados à comunidade.

Durante a sessão, também foi entregue a Moção de Aplauso nº 147/2025, de autoria do vereador Carlos Fontes, ao professor Cleonízio Souza de Almeida, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação e ao esporte no município.

Ainda nesta terça-feira, foi realizada a abertura da exposição “Painéis Sensoriais Tia Tati”, com trabalhos da artista Tatiane Pontes. A mostra está aberta ao público até o dia 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no hall de entrada da Câmara Municipal.

A Casa de Leis também recebeu a visita de representantes da Comunidade Casa Esperança e Vida (CCEV), instituição com 46 anos de atuação na prevenção, acolhimento e recuperação de pessoas em situação de dependência química. A presença foi intermediada pelo vereador Careca do Esporte, que destacou os 26 anos de trabalho da entidade em Santa Bárbara d’Oeste.

Por fim, foi anunciada a posse do suplente Valdemar Peixoto, que assumiu temporariamente a cadeira do vereador Isac Sorrillo, licenciado por motivos de saúde.

