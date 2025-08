Sindicato anuncia greve nas escolas a partir de segunda

O Sindicato de professoras de Santa Bárbara d’Oeste emitiu nota anunciando greve nas escolas municipais da cidade a partir de segunda-feira.

COMUNICADO À POPULAÇÃO DE SANTA BARBARA D´OESTE

Santa Barbara D´Oeste, 01 de agosto de 2025

Comunicados à população de Santa Barbara D´Oeste que na próxima segunda-feira, dia 04/08/2025, os Professores da Rede Pública Municipal de Educação entrarão em greve. Informamos que não era a intenção da categoria de realizar a paralisação, mas diante dos descontos indevidos realizados dos salários dos Professores, não houve alternativa.

Nos últimos 30 dias o Sindicato buscou de todos os meios demonstrar para a Prefeitura a irregularidade dos descontos.

Inclusive, na última quinta-feira (31/07), a Prefeitura sequer compareceu na audiência marcada no Tribunal Regional do Trabalho, demonstrando total descaso com os Professores, com o Tribunal e com a população de Santa Barbara D´Oeste.

A omissão do Prefeito, levou a greve, e a população será prejudicada!

Pedimos a compreensão de todos, já que descontar de forma indevida valores dos salários dos Professores causou prejuízos irreparáveis.

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTA BARBARA D’OESTE

