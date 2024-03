Sindprosbo refuta nota do NM sobre proximidade com secretária Tânia

SindProSBO repudia inverdades publicadas pelo portal Novo Momento

Nesta terça-feira, dia 5 de março, a diretoria do SindProSBO foi surpreendida com uma publicação do portal Novo Momento, que alega relações inexistentes entre o sindicato e a Secretaria Municipal de Educação (SME). A postagem noticia o possível pedido do PCdoB para que Tânia Mara, secretária municipal de educação, deixe o partido em função da ida do prefeito Rafael Piovezan para o PL. Leia + sobre política regional Ao longo do texto, é retratada uma relação de proximidade entre o SindProSBO, a secretária Tânia Mara e a SME. O portal chega a afirmar que a eventual saída de Tânia do PCdoB gerará desgaste com o sindicato e afastará a entidade do governo Piovezan. Em outro momento, é afirmado que o sindicato tem relações com o PSOL. O SindProSBO reforça sua total independência em relação à prefeitura e à SME. O histórico de luta da entidade ao longo da gestão Piovezan deixam evidente essa independência. Não faltaram mobilizações, protestos e ações para pressionar a administração municipal nas negociações coletivas. Também é inverídica a afirmação de que o sindicato tem relações com o PSOL. Os posicionamentos políticos do SindProSBO são manifestados de forma transparente pela própria entidade e por suas dirigentes. O sindicato está aberto ao diálogo com qualquer partido do campo progressista. Entretanto, a relação mencionada pelo portal Novo Momento nunca existiu. A direção do SindProSBO solicita a correção imediata das afirmações inverídicas do portal Novo Momento. Em uma era marcada pelas Fake News, não podemos tolerar a desinformação e a irresponsabilidade editorial.

FALA O NM- Tânia é uma das fundadoras do Sindprosbo. A nota anterior não fala em proximidade do sindicato com o governo ou a secretaria, mas sim com a SECRETÁRIA.

