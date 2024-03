Os jogadores de futebol profissional possuem valores de mercado, que é uma média de quanto custaria a sua contratação por um time de futebol, quanto maior essa métrica, melhores as possibilidades para o jogador em sua carreira, mas o que muitos não sabem é que os fatores que influenciam esse valor vão desde lesões a multas contratuais.

De acordo com o empresário do futebol e CEO da Strategic Sports, Emerson Zulu, quando o jogador tem um time de profissionais lhe assessorando ele pode modular melhor essas métricas para aumentar o seu valor de mercado.

“Se um jogador de futebol profissional quer aumentar o seu valor de mercado ele irá precisar de uma equipe multidisciplinar de profissionais para agir em cada um desses fatores e aumentar o seu valor de mercado para futuras negociações, o que também ajuda a chamar a atenção de clubes maiores“, explica.

5 fatores que aumentam o valor de mercado de um jogador de futebol:

01 – Desempenho consistente:

“O desempenho em campo é o centro do futebol, por isso, é um dos mais importantes pontos analisados. Jogadores que mantêm uma performance consistente em várias temporadas têm maior destaque, gols, assistências e participações em jogos importantes contribuem para elevar o valor de mercado“, explica Emerson Zulu.

02 – Idade e potencial de desenvolvimento:

“A idade de um jogador também é um fator estratégico, pois jovens promessas com potencial de desenvolvimento têm seus valores calculados de uma forma diferente de jogadores em fim de carreira, nesse caso cabe analisar a estratégia de cada clube com a contratação“.

03 – Saúde e histórico de lesões:

“Ter um grande histórico de lesões pode reduzir seu valor de mercado, principalmente se elas forem, por exemplo, sempre no mesmo local, além disso, a saúde geral do jogador é considerada através de exames médicos“, explica.

04 – Multas contratuais:

“O novo clube normalmente precisa arcar com a multa de transferência do jogador de seu antigo time, ou seja, se ela for muito grande esse poderá ser um empecilho para a contratação. Mas esse tipo de multa só é exercida caso o jogador saia fora do término do contrato, o que geralmente acontece, ou seja, ela é alta para evitar que o jogador saia do time antes do fim do contrato“.

05 – Reputação fora do campo:

“Além das habilidades no jogo, a imagem fora de campo é cada vez mais importante, isso porque, patrocínios, presença nas redes sociais e uma reputação positiva contribuem para a construção de uma marca pessoal sólida, por isso, jogadores com apelo comercial significativo são ativos valiosos para clubes e marcas“, afirma Emerson Zulu.