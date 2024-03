União e Rio Branco fazem clássico esta tarde

União Barbarense e Rio Branco vão a campo

na tarde desta terça-feira atrás de melhorar suas posições na tabela do Campeonato Paulista da Série A4 (Paulistinha).

Leia + Sobre todos os Esportes

O jogo acontece em Santa Bárbara d’Oeste e vai servir de teste de fogo para os dois clubes na parte final do torneio. O Rio Branco tem um ponto a mais que o UAB (14 a 13) mas ocupa duas posições acima (6o e 8o).

Em caso de vitória, o time de Americana pode alcançar o G4, o que não acontece com o time barbarense.

Na primeira fase os Clubes formarão o grupo 1 (um) com 16 (dezesseis) participantes e jogarão entre si em turno único, classificando-se para a fase quartas de final os 08 (oito) Clubes com o maior número de pontos ganhos nesta fase, bservando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos neste REC.

Concluída a primeira fase, os 2 (dois) Clubes que obtiverem o menor número de pontos ganhos serão rebaixados à Segunda Divisão de 2025, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos neste REC.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP