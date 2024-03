Especialista apresenta treino de supersérie para braços

Os treinos de braço são fundamentais para aqueles que buscam força e

definição muscular, e para alcançar o resultado desejado, é essencial escolher uma técnica que possa trazer os resultados esperados. Uma abordagem que tem se mostrado eficaz é o treino de supersérie para braços, que foca tanto nos bíceps quanto nos tríceps, inclusive representando uma estratégia avançada para o desenvolvimento muscular.

Segundo Leandro Twin, assessor esportivo e embaixador da Bluefit, nesse método, os participantes realizam exercícios em sequência, alternando entre os músculos agonistas e antagonistas. “Essa técnica consiste em realizar dois exercícios consecutivos, um para cada grupo muscular, sem pausa entre eles. Essa estratégia intensifica o estímulo muscular, promovendo ganhos de força e definição de maneira mais eficiente”, explica.

No treino de supersérie para bíceps e tríceps, a alternância entre os movimentos direciona o fluxo sanguíneo de forma dinâmica, aumentando a vascularização e promovendo uma maior queima calórica durante o treino. Isso resulta em uma sensação de “pump” mais pronunciada, evidenciando a eficácia do método na busca por músculos mais definidos e volumosos.

Além disso, a supersérie para braços oferece uma abordagem equilibrada, visando tanto o desenvolvimento dos bíceps, responsáveis pela flexão do cotovelo, quanto dos tríceps, músculos extensores do cotovelo. “Dessa forma, o treinamento não apenas promove a simetria muscular, mas também contribui para uma melhor estabilidade e funcionalidade dos membros superiores”, completa Leandro Twin.

Para obter resultados ótimos com o treino de supersérie para braços, é essencial manter a intensidade e o controle durante a execução dos exercícios. É recomendado selecionar uma variedade de movimentos que atinjam diferentes ângulos e recrutar diversas fibras musculares, garantindo um estímulo completo e abrangente para os bíceps e tríceps.

Para facilitar a rotina de treinos, Leandro Twin compartilha o treino supersérie para braço, que inclui os seguintes equipamentos:

– Rosca Simultânea com Halteres seguida de Rosca Testa;

– Rosca Direta no Cross seguida de Tríceps Pulley;

– Rosca Martelo Concentrada combinada com Tríceps Francês.

“Neste treino de supersérie antagônica para braços, focamos em qualidade sobre quantidade. Faça cada repetição com máxima intensidade até a falha. Lembre-se, quatro séries bem executadas valem mais do que muitas repetições sem controle”, detalha Leandro Twin, assessor esportivo e embaixador da Bluefit.

Ao aderir a este programa, os praticantes podem experimentar um treinamento completo e eficaz para os braços, fornecendo resultados tangíveis e duradouros.

