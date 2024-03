Partidos e grupos de Esquerda escolheram o sábado

para comemorar o Dia Internacional da Mulher em Americana. O evento deve acontecer na Praça da Gama com música e apresentações.

Grito do Excluídos, Unegro, PT, PCB, coletivo Juntas e PSol estão entre os grupos que vão fazer o Sarau do Dia Internacional da Luta das Mulheres.

O ano eleitoral e os vermelhos estão mais ‘ouriçados’ com Lula na presidência e a perspectiva de aumento de bancadas ou mesmo estreia (caso do PSol) nas Câmaras da região.

