Comandado pela barbarense Conceição Fornasari, o Sinpro Campinas e Região lança hoje (11/08) a Campanha de Sindicalização 2025, com o lema “Sindicato Forte, Direitos Garantidos”. O sindicato representa professores das escolas particulares e chegou a anunciar greve no começo do ano, mas os patrões e professores entraram em acordo antes da paralisação.

Segundo a diretoria, o objetivo é ampliar a base de associados e reforçar a luta pelos direitos dos professores da Educação Básica, Superior e do Sistema S. Para isso, diretores do Sindicato estarão percorrendo escolas e universidades da região, entregando materiais informativos, como o Manual contra o Assédio nas Escolas, e convidando os docentes a se filiarem.

Por que se sindicalizar? Em um cenário de ataques aos direitos trabalhistas e aos docentes em geral, a sindicalização é a melhor forma de garantir conquistas e resistir contra retrocessos. Um sindicato forte significa mais voz nas negociações, mais proteção jurídica e benefícios exclusivos, como descontos em saúde, odontológico, cultura e lazer. E custa muito pouco: apenas 1% do salário por mês.

No primeiro semestre de 2025, o Sinpro Campinas e Região assegurou:

Reajuste salarial de 6% na educação básica;

PLR de 18% para professores de escolas particulares;

Vitórias no Sistema S, incluindo reajuste de 5,7% e garantia de hora-atividade;

Manutenção de direitos nas faculdades privadas, com reposição salarial e abonos.

“Nada disso caiu do céu. Foram conquistas fruto da mobilização e da pressão organizada”, destaca a presidente do Sinpro, Conceição Fornasari.

