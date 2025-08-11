5G em Nova Andradina abre portas para crescimento de infraestrutura digital

Pouco mais de um ano depois da implementação da 5G em Nova Andradina já é possível notar os resultados de uma melhor rede de dados para conectividade na região. Por iniciativa do Ministério das Comunicações e a Anatel, os mais de 50 mil habitantes já fazem uso ostensivo da internet de última geração.

A maior velocidade de conexão já tem seus impactos visíveis no acesso às redes sociais, aplicativos de comunicação, e até mesmo em processos criativos das empresas. Bons exemplos são a montagem de fotos para materiais publicitários, reuniões virtuais, entre outras alternativas.

A rede de fibra óptica teve autorização para ser implementada no município de Mato Grosso do Sul já em 2017. Inicialmente, os bairros Portal do Parque e Jardim Universitário foram os selecionados para a implementação da nova tecnologia.

Aos poucos, outros bairros tiveram acesso a fibra óptica e, hoje, todos os habitantes de Nova Andradina têm acesso ao 5G. Além disso, novos investimentos estão permitindo o acesso gratuito em diversos pontos da cidade.

Programa traz sinal Wi-Fi gratuito em Nova Andradina

A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, por meio do Departamento de Tecnologia da Informação, é a idealizadora e responsável pelo programa “Internet para Todos”. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a rede de transmissão de dados.

Para alcançar esse objetivo, o governo municipal optou por disponibilizar diversos pontos em que é possível acessar a Wi-Fi gratuitamente ao longo da cidade. Tudo isso visa democratizar o acesso à informação e aumentar a inclusão digital do município.

Além dessas vantagens, o governo municipal de Nova Andradina aposta em uma rede de conexão mais segura. Afinal, por ser o responsável pelo controle do projeto, é possível garantir que os locais sejam devidamente protegidos e os dados dos usuários contem com tecnologia avançada para evitar ataques de terceiros.

Pontos de acesso já podem ser encontrados na Academia de Saúde, Centro de Convivência do Idoso (Conviver), escolas municipais, junta militar e muito mais. A acessibilidade é democraticamente garantida por meio de um acesso mediante cadastro no Setor de Protocolo Central no Paço Municipal.

Com o cadastro devidamente realizado, basta o usuário ter um dispositivo que possa ser conectado à internet e seguir os passos em tela para que a conexão seja estabelecida. Isso só foi possível graças aos avanços tecnológicos observados em Nova Andradina ao longo dos últimos anos.

Mapa de cobertura indica zonas centrais como as mais beneficiadas

O mapa de cobertura de conectividade em Nova Andradina mostra que a região da Praça Brasil, assim como a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade são alguns dos locais onde o 5G apresenta maior cobertura.

Já a Rua Antônio Duarte e outras ruas mais afastadas da Praça Brasil têm acesso via 4G devido a cobertura do sinal não alcançar uma distância tão grande. Na opinião de especialistas, essa é uma característica clássica do 5G.

Apesar de ter uma conectividade muito mais rápida, quando comparado ao 2,4G, o 5G tende a alcançar um espaço menor de distância de cobertura. Entretanto, novos desenvolvimentos vêm sendo estudados para superar essa barreira.

No caso de Nova Andradina, todo o município conta com cobertura 5G ou 4G. Já nas rodovias 473, 134, 276 e 376 ainda há pontos em que o sinal existente é o 3G, ou então não existe a possibilidade de conexão com base na fibra óptica ou cabo coaxial.

As áreas mais afastadas tendem a obter melhora na cobertura quando a tecnologia tiver um alcance aprimorado. Por outro lado, a maior conectividade já está presente na vida da maioria dos moradores.

Melhorias precisam ser implementadas em toda a rede do estado

O fato das rodovias que levam a cidade de Nova Andradina não terem uma velocidade alta de conexão à internet é evidência de que o estado sul-grossense carece de investimentos nesse setor.

Um estudo publicado pelo portal MelhorPlano.net evidenciou que o Mato Grosso do Sul tinha uma das piores internet banda larga do Brasil. Com a implementação do 5G, a expectativa do governo estadual é mudar esse cenário.

As autoridades buscam parcerias para implementação de infraestrutura que possibilite ainda mais avanços na área de conexão de dados. Afinal, hoje em dia, o município que não está conectado pode ficar para trás em avanços sócio-econômicos.

Na medida em que novas tecnologias são implementadas em Nova Andradina, os cidadãos têm acesso a ainda mais possibilidades com uma velocidade de conexão que permite a utilização de recursos para fins de qualificação para o mercado de trabalho, aumento da competitividade das empresas e muito mais.

