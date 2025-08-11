O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu nesta sexta-feira (08) com o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, para discutir projetos voltados ao incentivo à prática de modalidades e à melhoria da infraestrutura esportiva em Americana.

Durante a reunião, foram abordadas necessidades de manutenção e revitalização de espaços públicos destinados ao esporte e a ampliação de programas que incentivem a atividade física, especialmente para crianças, jovens e idosos. “O esporte é um grande aliado na saúde, na inclusão social e na formação de valores. Nosso objetivo é fortalecer as políticas públicas nessa área, garantindo que a população tenha acesso a espaços adequados e a oportunidades para a prática esportiva”, afirmou Dr. Rovina.

