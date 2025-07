‘Smurfs’ é atração deste mês do MovieCOMtodos no Tivoli Shopping

Neste domingo, dia 20, o Tivoli Shopping recebe mais uma edição do MovieCOMtodos, iniciativa que oferece uma experiência cinematográfica adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Dessa vez, o público poderá conferir o lançamento “Smurfs”, que traz uma nova aventura das adoráveis criaturas azuis. A sessão será às 11h.

O MovieCOMtodos tem como objetivo tornar o cinema um espaço verdadeiramente acessível. Para isso, adapta a exibição com volume reduzido, luzes levemente acesas e total liberdade de movimentação dentro da sala , respeitando o tempo e as necessidades de cada pessoa. Trata-se de uma ação que promove não apenas lazer, mas também pertencimento, garantindo que todas as famílias possam viver a magia do cinema com tranquilidade.

🎬 Sobre o filme:

Na nova aventura dos pequenos azuis, Papai Smurf é raptado pelos irmãos e bruxos malvados Razamel e Gargamel. Com a vila em perigo, Smurfette lidera os smurfs numa missão para o mundo real com o intuito de salvá-lo. Lá, eles encontram Ken, o irmão de Papai Smurf, além de novos aliados e amigos que os ajudam a organizar um plano infalível contra os feiticeiros. A produção mistura humor, ação e importantes mensagens sobre amizade, aceitação e união, elementos que prometem encantar crianças e adultos.

“Acreditamos no poder do cinema como ferramenta de conexão, empatia e inclusão. Projetos como o MovieCOMtodos reforçam esse compromisso, proporcionando momentos especiais para todas as famílias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os ingressos para o MovieCOMtodos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

Serviço:

MovieCOMTodos – Smurfs

📅 Data: Domingo, 20 de julho de 2025

⏰ Horário: 11h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP