Só este ano já são quase 13 mil faltas a consultas em Santa Bárbara d’Oeste. A Secretaria de Saúde registrou 12.908 faltas às consultas médicas na rede pública de Saúde durante os primeiros quatro meses de 2026. Os dados foram apresentados em audiência pública realizada no dia 27 maio, na Câmara Municipal.

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Das 90.756 consultas médicas agendadas no período, em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Centro de Especialidades, pouco mais de 14% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa.

Durante a audiência, a Secretaria de Saúde informou que registrou no primeiro quadrimestre 9.988 faltas em consultas médicas, além de 2.469 em consultas odontológicas nas UBSs. Das 68.531 consultas médicas agendadas nas unidades no período, 14,57% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa. Em relação às consultas odontológicas, o percentual de faltas foi ainda maior, chegando a 20,7% dos 11.931 agendamentos.

Em relação ao Centro de Especialidades, foram 2.920 faltas em consultas médicas, número que representa pouco mais de 13% de ausências sem justificativa para as 22.225 consultas agendadas no período.

Já no Centro de Exames e Diagnósticos, o percentual de absenteísmo registrado no primeiro quadrimestre foi de 20,7%, ou seja, de 9.306 exames agendados, 1.928 pacientes não compareceram e também não justificaram a ausência.

Só este ano sem justificativas

As faltas não justificadas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a Prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto à população.

Além disso, todos os pacientes são orientados a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para as suas consultas, exames e procedimentos.