Sobremesa com o Cheesecake de Chocolate

Poucos sabem mas o cheesecake possui raízes na Grécia Antiga.

A sobremesa combinava queijo fresco, mel e trigo e foi passando por adaptações até chegar na versão mais conhecida, preparada com cream cheese. Desde então, o cheesecake se tornou uma sobremesa icônica apreciada em todo o mundo em diversas variações, representando uma deliciosa fusão de influências históricas e culinárias.

A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, ensina o passo a passo, confira:

O Chocolate Melken, famoso por sua qualidade e tradição, é o ingrediente estrela dessa receita. Se você é fã de chocolate ou está em busca de elevar sua experiência com cheesecake, esta receita é um convite para desbravar os sabores exuberantes do chocolate. A sobremesa que, com certeza, se tornará a estrela de qualquer ocasião especial.

Cheesecake de Chocolate

Tempo de preparo: 40 minutos + 4 horas gelando | Rendimento: até 1 cheesecake

Ingredientes

Para a base:

300g de biscoito recheado com chocolate

1/2 xícara (chá) de manteiga derretida (115g)

Para o cheesecake:

300g de Chocolate Melken Ao Leite

1 xícara (chá) de creme de leite fresco resfriado ou chantilly

1/4 de xícara (chá) de Chocolate em Pó Melken 50%

400g de cream cheese em temperatura ambiente

1/2 xícara (chá) de açúcar

Para a ganache:

200g de Chocolate Melken Ao Leite

100g de creme de leite fresco ou UHT

Para a decoração:

Chocolate em Pó Melken 50% Cacau

Modo de preparo

Preparo:

Unte a base e as laterais internas da forma com manteiga e reserve. Coloque os biscoitos recheados no processador de alimentos ou liquidificador e bata até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida. Acomode a farofa de biscoitos no fundo da forma, formando a base da torta. Aperte bem para deixar lisa e compacta. Use o fundo de um copo ou uma colher para ajudar. Leve ao freezer e mantenha congelado até a hora de usar.

Cheesecake:

Derreta o Chocolate Melken Ao Leite no micro-ondas conforme as instruções da embalagem. Adicione 8 colheres de sopa do creme de leite. Misture bem e reserve. Em outra tigela, coloque o restante do creme de leite e bata com um fouet até obter picos leves (um ponto antes de chantilly). Adicione o Chocolate em Pó Melken e misture com uma espátula. Depois acrescente o chocolate derretido (deve estar frio), mexendo apenas o suficiente para não ver mais o creme branco. Em batedeira, bata o cream cheese com o açúcar até ficar liso e brilhante. Adicione o cream cheese à mistura de chocolate e creme, mexendo apenas o suficiente para misturar as cores. Despeje a mistura sobre a base de biscoitos e leve à geladeira por 3 horas para firmar.

Ganache da Cobertura:

Aqueça o creme de leite, sem deixar ferver Adicione o Chocolate Melken Ao Leite, misture até derreter e obter um creme homogêneo e brilhante Distribua sobre o cheesecake, deixe mais 1 hora na geladeira Antes de servir, salpique o cheesecake com o Chocolate em Pó Melken 50% Cacau usando uma peneira para melhor distribuição.

Materiais

1 forma de aro removível de 22cm

Técnicas

Derretimento de chocolates e coberturas

Têmpera do chocolate

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

