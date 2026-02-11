Sol Vega foi expulsa do BBB 26 depois de uma briga com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11). Ana Paula disse que não se sentiu agredida e pode conviver com a sister.

Uma briga generalizada tomou conta da casa do BBB 26 na manhã desta quarta-feira (11), com discussões entre Ana Paula Renault e Sol Vega, Babu e Jonas, ainda incluindo Gabriela e Milena.

Tudo começou com Sol se irritando com Milena que acordou a casa mais uma vez:

“É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente, é a segunda vez. Respeita, minha filha! Respeita, cresce! Cresce, minha filha! Parece uma criança. Menina retardada, é doente mental? É doente mental?”, disparou aos gritos.

Em seguida, Sol foi até o quarto dos rivais e bateu na porta ao gritos de “acorda”. A briga continuou na cozinha da casa, com Ana Paula rebatendo. “Se não quiser ser provocada, o botão de desistência tá ali”, disse ela para todos.

Até que em um momento na discussão, Sol levanta aos gritos e foi para cima de Ana Paula, empurrando Ana Paula. “Opa, opa, opa. O que é isso, irmã?”, disparou Babu Santana. A loira ainda afirmou que Sol pisou no pé dela durante a briga. Babu Santana chegou a dizer que foi agressão.

