Sopa de Abóbora com Elbows

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES

500g de Elbows Grano Duro Barilla

4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

1 cebola pequena cortada em cubos

2 maçãs cortadas em cubos

2 folhas de sálvia picada

¼ colher de chá noz-moscada

½ colher de chá canela

¼ colher de cravo em pó

1 xícara de leite integral

1,5L de caldo de galinha ou de legumes

1 abóbora cabotiá grande, cortada em cubos

¼ xícara de sementes de abóbora sem sal

Sal e pimenta a gosto

INSTRUÇÕES

Carla Deliberato, fonoaudióloga com experiência em casos de seletividade alimentar, mostra a relevância da interferência parental na alimentação dos pequenos

“Meu filho é chato para comer”. Se você nunca ouviu essa frase, com certeza pelo menos conhece alguém que já falou algo parecido. Quando as crianças são pequenas é normal que manifestem alguma estranheza em comer certos alimentos. A textura e o cheiro, por exemplo, acabam influenciando muito as caras feias dos pequenos na hora das refeições.

Estudos realizados pelo Cenda mostram que de 3 a 5 mães de cada 10 dizem que o filho tem ou teve problemas importantes de alimentação. “A seletividade alimentar é algo inerente à criança e tem vários motivos, a participação dos pais é com certeza uma delas”, explica a fonoaudióloga, especialista em motricidade oral com experiência em casos de recusa e seletividade alimentar, Carla Deliberato.

Muitos acreditam plenamente naquele achismo passado de geração em geração que diz que a seletividade alimentar e a recusa por determinados alimentos pelos pequenos é uma fase e que isso passa. No entanto, isso não é uma verdade como pode parecer e responsáveis pelas crianças precisam sim dedicar tempo e atenção ao momento das refeições.

Com a correira do dia a dia, os responsáveis podem negligenciar o momento de comer com os filhos. Durante o desenvolvimento do paladar da criança, tudo que ela experimenta é novidade e é extremamente crucial que introduzam alimentos saudáveis para as crianças, mesmo que elas façam birra e se recusem a comer.

“É necessário introduzir a refeição ao menos 12 vezes, apresentando para a criança o mesmo ingrediente preparado de formas diferentes para ter certeza de que ela realmente não gosta”, comenta a especialista.