Hyundai Kona chega ao Brasil

A CAOA está lançando oficialmente o Hyundai Kona no Brasil.

O veículo conta com duas versões, uma híbrida e uma 100% elétrica. Ambas estarão disponíveis nas lojas a partir deste fim de semana e contam com preços ainda mais competitivos para as duas versões. O valor dos SUVs foi reduzido face ao cenário econômico e valorização do Real perante ao dólar, o Kona Hybrid foi de R$ 209.990,00 para R$ 169.990,00 e o Kona EV de R$ R$ 289.990,00 para R$ 219.990,00.

O Kona Hybrid é um carro que combina um motor a gasolina 1.6 com um motor elétrico, oferecendo 141 cavalos de potência. Ele tem uma transmissão automática DCT de seis velocidades e faz 19,6 km/l na cidade, conforme

Inmetro. O SUV médio híbrido da Hyundai é importado da Coréia do Sul e submetido a um rigoroso PDI (inspeção pré-entrega) em Anápolis (GO), o Kona Hybrid é um SUV urbano premium totalmente novo no mercado brasileiro, que junto com o Ioniq HEV aumenta a oferta e a participação da CAOA Hyundai no segmento de carros híbridos.

A versão híbrida tem motor 1.6 GDI que, em conjunto com um motor elétrico, produz 141 cv de potência combinada (105 cv do motor à combustão e 43,5 cv do motor elétrico) e 27 kgfm de torque combinado (15 kgfm do motor à combustão e 17,3 kgfm do motor elétrico). A caixa de transmissão é de dupla embreagem com 6 marchas.

As baterias são de ion-lítio e o consumo de combustível é de 19,6 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada. Esses números de consumo conferem ao modelo HEV nota “A” no Inmetro.

O design moderno e futurista do SUV urbano premium possui linhas fluídas e seu conjunto óptico dianteiro marcado por faróis e luzes de condução diurna, ambas Full LED, localizadas nos extremos da dianteira e invadindo as laterais do Kona. Ainda no para-choque dianteiro, surgem elegantes entradas triangulares separadas pela marcante grade dianteira bipartida.

Nas laterais, destaque para o desenho exclusivo das rodas de liga-leve de 16 polegadas. Já as laternas traseiras, em LED, divididas em duas peças auxiliam no preenchimento visual do veículo. Tornando o visual ainda mais esportivo e instigante, o modelo tem molduras que envolvem todo o modelo, nos para-choques dianteiro e traseiro, paralamas e seguindo também em toda área lateral.

O Kona EV é um SUV urbano premium já vendido globalmente e o primeiro produto Hyundai com propulsão 100% elétrica no Brasil. O SUV chega equipado com motor de 136 cv de potência máxima e torque de 40,3 kgfm que, acoplado a baterias com capacidade de 39,2 kWh, garantem 252

Km de autonomia conforme Inmetro. Além disso, o Kona EV tem um design mais moderno e futurista, com uma grade frontal fechada e faróis de LED.

O Kona EV que traz visual diferenciado em relação ao modelo híbrido graças, principalmente, à não necessidade de uma grade dianteira para arrefecimento do motor, além de utilizar rodas aro 17 polegadas.

Internamente, as duas versões oferecem uma ampla lista de equipamentos, como: ar-condicionado digital, Direção Elétrica, freio de estacionamento elétrico com Auto Hold, bancos dianteiros em material premium com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, motor com partida por botão, painel de instrumentos e multimídia 10,25 polegadas com Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, Bluetooth com comando de voz, modos de condução, head-up display/visor frontal dos instrumentos, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera traseira e carregador de celular por indução.

Já no quesito segurança, os modelos contam com airbags frontais, laterais e do tipo cortina, freios a disco traseiros, ABS, ESC, HAC, detector de ponto cego e sistema ADAS com piloto automático adaptativo, assistente de manutenção em faixa, assistente de saída de faixa e alerta de colisão frontal.

As versões do Kona chegam equipadas com uma série de recursos e equipamentos que visam proporcionar conforto e comodidade aos seus ocupantes. O carro possui 6 alto-falantes, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, câmera de ré com guias dinâmicas de direção, carregador de celular por indução, central de multimídia de 10,25″, direção elétrica (EPS), freio de estacionamento eletrônico, função Auto Hold e muito mais. Esses recursos e equipamentos são projetados para tornar a experiência de condução mais agradável e confortável para o motorista e os passageiros.

Os modelos estão disponíveis em todas as concessionárias da marca nas principais cidades do País. Os clientes podem localizar a concessionária mais próxima de sua residência no site da marca: https://caoa.com.br/concessionarias

