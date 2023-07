Incêndios assustam esta sexta

Incêndios registrados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste

assustaram moradores da região no final da tarde desta sexta-feira. O registro da foto foi feito na região da vila Dainese em Americana.

Já o vídeo foi feito próximo ao condomínio Jardim dos Manacás e bairro Parque Planalto. (vídeo de Nicole Zaia)

A reclamação é que com o fogo vem muita fumaça e o ar já seco de inverno fica ainda pior com a fumaça cobrindo todo o ar.

Eletrobras Furnas faz campanha sobre os riscos de balões e fogo próximo às linhas de transmissão

Com o início do período seco (junho a novembro), o aumento do número de queimadas, além da soltura de balões, traz preocupação às autoridades do setor elétrico. Um estudo feito pela Eletrobras Furnas mostra os números de desligamentos de suas linhas de transmissão causados por queimadas.

De janeiro de 2018 a dezembro de 2022 a empresa registrou 497 desligamentos da sua rede elétrica por conta de incêndios sob as linhas de transmissão. São Paulo é o Estado com mais desligamentos, 191, seguido de Minas Gerais (137), Goiás (103), Paraná (26) e Rio de Janeiro (16). Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mostram que só no ano de 2023, de janeiro até maio, o Brasil registrou 14.759 focos de queimadas.

“As queimadas e balões são fatores que têm potencial para interromper o fornecimento de energia elétrica para cidades inteiras, impactando residências, indústrias, hospitais, comércio, sinalização de trânsito e outros serviços essenciais. São vidas em risco e prejuízos para toda a sociedade. Além disso, outro fator de risco, que pode levar a graves acidentes, são as pipas quando empinadas próximas às redes de transmissão.”, alerta Ricardo Abdo, gerente de Linhas de Transmissão da Eletrobras Furnas.

A empresa opera e mantém aproximadamente 21 mil km de linhas de transmissão de Norte a Sul do país, e realiza anualmente campanhas educativas para conscientizar a população sobre o risco que queimadas e balões representam para o setor elétrico. Neste ano, as ações envolvem anúncios em rádio, internet e jornal nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins Goiás, Paraná e Distrito Federal. A veiculação das peças de comunicação começa em junho e se estende até o mês de setembro.

“A fumaça gerada pelas queimadas carrega poeira e fuligem, que reduzem a rigidez dielétrica do ar, ou seja, reduzem seu isolamento. Isso ocorre graças à presença de partículas condutivas suspensas, presentes nesses compostos. Quando a fumaça atinge os cabos condutores, com a redução da capacidade de isolamento do ar, podem ocorrer curtos-circuitos e, consequentemente, desligamentos das linhas de transmissão. Além disso, o fogo, ao atingir as estruturas e os componentes das linhas de transmissão, pode causar sérios danos e, até mesmo, a queda desses componentes. Portanto é fundamental que a sociedade entenda esses riscos e não faça queimadas e nem solte balões”, completa Abdo.

A fauna e a flora são diretamente prejudicadas com a queda de balões e queimadas. O fogo contribui para a perda de vegetação, o empobrecimento do solo e a morte de animais silvestres. Além de alertar sobre os perigos da soltura de balões e realização de queimadas, a campanha também incentiva a população a denunciar tais práticas pelo site www.furnas.com.br/contatos ou pelo número de telefone 0800 025 25 55 – o serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.

