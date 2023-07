Especialista comenta problema de Stênio Garcia

Desde o último sábado, dia 1º de julho, tem se falado muito sobre a internação do ator , causada por uma septicemia aguda, espécie de infecção generalizada no sangue acarretada por uma bactéria, vírus ou fungo. No caso do ator, a origem foi uma bactéria. Stênio foi internado com dores agudas nas pernas e quadril em um hospital do Rio de Janeiro, porém apresentou uma melhora considerável nas últimas horas e respira sem auxílio de aparelhos. A septicemia costuma acometer crianças, jovens ou pacientes com alguma comorbidade.

A infecção do ex-ator global, de 91 anos, foi prontamente associada pela mídia à harmonização facial realizada por ele há aproximadamente 1 mês. O procedimento estético foi inclusive duramente criticado nas redes sociais, já que o ator surgiu com uma fisionomia bem diferente da que o público está acostumado. Contudo, isso se deve ao fato do tratamento ser recente, e necessitar de um período para desinchar e atingir seu resultado final. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves, e até melhorou na articulação da fala”, elogiou o ator.

Sobre a relação da septicemia e harmonização, Luise Albuquerque, dentista especialista em harmonização orofacial, explica: “Qualquer infecção, por mais simples que seja, quando não bem tratada pode levar a um quadro de sepse. Contudo, procedimentos pouco invasivos como harmonizações faciais têm um baixíssimo índice de incidência de infecções, muito menor do que em intervenções cirúrgicas”.

No entanto, Luise também salienta a importância do profissional se atentar a alguns pontos na hora da realização de um procedimento em consultório, diminuindo os riscos de problemas na recuperação do paciente. “É importante a descontaminação do local onde o procedimento será feito, assim como dos instrumentos utilizados. Agulhas e outros materiais devem ser sempre descartáveis e estéreis, eliminando qualquer risco à saúde”, detalha a especialista. A orientação correta em relação aos cuidados no pós tratamento também deve ser repassada cuidadosamente aos pacientes.

“É de suma importância que também se realize uma anamnese do estado de saúde do paciente, prevenindo, e tratando previamente qualquer infecção quando necessária. Até casos simples como sinusites precisam ser eliminados antes da realização de qualquer processo”, finaliza Luise.

Hoje, cada vez mais homens estão em busca de procedimentos estéticos minimamente invasivos para atenuar os efeitos da idade, como a queda de tecidos e perda da elasticidade, e também para ressaltar características da face, deixando-a mais harmônica. Quando realizados por profissionais capacitados, os procedimentos são 100% seguros e possuem um resultado muito satisfatório.

Criadoras de conteúdo, Lina Nakamura, Yasmin Mineira e mais hot influencers resolveram “unir forças” para faturar ainda mais nas plataformas +18 e o resultado é quase uma “versão proibida” do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, que estreia em breve.

“Pensamos em fazer conteúdo em uma fazenda e a coisa deu tão certo que ficamos mais tempo, virou convivência, reality. Mostramos tudo de forma explícita, sem frescura. A coisa pega fogo nas brincadeiras. Está tudo no OnlyFans e no Privacy”, conta Lina, que também está se dedicando ao concurso Miss Copa do Brasil, no qual representa o Bragantino.

“É como um reality show, usamos as câmeras de maneira estratégica para mostrar a intimidade, sem atuação ou cena forçada. Isso mexe com os homens. Eles gostam quando a coisa parece um ‘flagrante’ de sacanagem. Postamos algumas coisas leves nas redes sociais e eles piraram”, revela Lina.

As duas inclusive cogitam dar continuidade na versão proibida tão logo o reality estrear. A ideia é fazer uma paródia, abusando da sensualidade e da ousadia. “Os homens assistem realities e outros programas imaginando uma versão +18 e nós queremos fazer isso. Inclusive reproduzir algumas personagens, de repente”.

De acordo com as influencers, o conteúdo temático tem chamado a atenção dos fãs pagantes: “Querem saber se podem gravar com a gente, alguns mandam fotos com roupa de peão. Um famoso que já participou do reality mandou um nude só com chapéu”, revela aos risos. “Eles pedem opinião, perguntam se tamanho é documento, como gostamos de fazer as coisas. A gente devolve em tom de provocação”, complementa.

Aproveitando o espaço, a dupla decidiu fazer um arraiá que contou com a presença de outras criadoras de conteúdo, com direito a barraca do beijo, dança na fogueira e claro, muita pegação. Entre elas Aylla Gatinna, Suzy Hot, Pampam, Bianca Ferraz, Bella Peron e Fernanda Cristina, todas no top brasileiro.

“As coisas que gravamos durante esse arraiá na fazenda estão batendo recorde de acesso porque está tudo realmente especial. Já estamos pensando até na próxima festa temática. Quem sabe sobre futebol, afinal, peguei minha faixa de Miss do Bragantino e estou querendo viver uma fase maria-chuteira”, avisa Lina.

