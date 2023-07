Um homem foi detido na tarde desta sexta feira (07) após tentar comercializar um Sagui na Av. Armando Sales de Oliveira, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana.

A Gama recebeu uma denúncia anônima e equipe com subinspetor Cauê e Gcm Padilha abordaram o acusado no local e localizaram uma gaiola com o animal no interior do veículo.

Ao ser questionado, o homem informou que havia comprado ilegalmente o animal de uma terceira pessoa em Limeira pelo valor de R$1.000 e que o venderia pelo valor de R$1.800 para uma moradora de Americana.

A ativista da causa animal, Roberta Dias Lima, do movimento “Cadeia para Maus Tratos”, foi acionada e ficou como fiel depositária do Sagui, que será levado para a ONG AIPA, na cidade de Limeira.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o homem, de 29 anos, foi ouvido e liberado. O possível comprador do animal silvestre não foi localizado.