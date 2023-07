Unimep vai renascer em SB. Agora 'sob nova direção'

Unimep vai renascer em SB

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recepcionou nesta quinta-feira (7) a diretoria da Fundação Hermínio Ometto, grupo de Araras que adquiriu o campus Santa Bárbara d’Oeste da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). As obras no local e os trâmites junto ao MEC (Ministério da Educação) para o início das atividades em Santa Bárbara, com seis cursos, já tiveram início.

Com história de 50 anos, a Fundação Hermínio Ometto oferece no Centro Universitário FHO 23 cursos de graduação, além de especializações, com 9 mil alunos matriculados.

“Vem aí uma universidade com uma história de 50 anos, que apresenta um know-how incrível e estrutura à altura dos maiores centros de pesquisa do nosso País. Em um primeiro momento serão implantados seis cursos universitários aqui em nosso Município, com possibilidade de expansão para todos os demais cursos que a fundação oferece em seu campus sede, em Araras. Juntos escrevemos mais um capítulo da nossa história”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram da reunião no Gabinete do Prefeito o presidente da Fundação Hermínio Ometto, Fernando Fernandes Alvares Leite, o diretor administrativo-financeiro da entidade, Francisco Elideo Fernandes Sanches, e o reitor Prof. Dr. José Antônio Mendes.

