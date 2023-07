Silvio Coltro avalia 1o semestre

Silvio Coltro demorou pra assumir o mandato, e agora faz a avaliação

do 1o semestre a pedido do NM. Vítima da Covid, o novato veio firme para o mandato e já é cotado para ser candidato a prefeito em 2024. Abaixo, o balanço que ele fez e projeções para o final do ano.

Desenvolvemos diversos projetos de Leis que estão tramitando nas comissões para irem em votação no plenário. Tenho atuado muito junto as comunidades e contribuído para que o mandato do Prefeito Luiz Dalben chegue em todas as regiões de Sumaré. Sabemos que os desafios são inúmeros no entanto muitos compromissos de campanha vem sendo cumprido pela administração. Fiquei feliz de ter meu trabalho reconhecido pela população ao ter meu nome “Silvio Coltro ” entre os nomes como Pré Candidato a Prefeito de Sumaré.

Estamos a poucos dias do Aniversário de nossa cidade “Sumaré ” Onde completará 155 anos e ter meu nome figurando como uma das novas lideranças política de nosso município muito me orgulha ainda mais como um dos prováveis Pré Candidato a Prefeito “Silvio Coltro”. Deixo a todos um grande abraço do Vereador Silvio Coltro e que Deus abençoe a todos em especial nossa querida e amada Sumaré cidade Orquídea.

