Detran autua 24 em Santa Bárbara

Ação do Detran no sábado

Realizada na noite do último sábado (15), no município de Santa Bárbara D’Oeste, uma blitz da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) registrou 23 recusas ao teste do bafômetro. A ação do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os acidentes causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 291 motoristas nas avenidas Monte Castelo e Anhanguera, com apoio de equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Além das 23 recusas, houve também um crime de trânsito, que ocorre quando o motorista apresenta índice acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenado, ele poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.