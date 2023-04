Cabelos na moda: especialista tendências outono 2023

Cabelos loiros chamam atenção por onde passam.

Os fios dourados são bastante charmosos e, apesar de precisarem de cuidados especiais, não saem de moda. Prova disso é que, segundo Tiago Aprigio, da rede de salões D Concept, as mechas loiras, os tons acobreados e capuccino estão em alta: “São diferentes tons que vêm sendo a grande tendência do outono 2023”. Considerada uma das maiores do Brasil, a rede D Concept é o local escolhido pelas famosas para cuidar dos fios: Isis Valverde, Wanessa, Priscila Fantin, Carla Diaz e Duda Reis já passaram por lá. Confira as dicas:

Loiro bege

Essa é uma aposta de sucesso nesta estação, já que há um equilíbrio perfeito entre os reflexos do loiro bege, que prometem entregar tudo neste outono. Com este tom, é possível ter uma cor única e moderna.

Castanho escuro

Bastante solicitado, esse tom é tendência por dar aos fios um glow que lembra o “queimado de sol”, deixando charmoso, nada uniforme, trazendo naturalidade sem perder as características modernas.

Mechas caramelo

Este é um dos tons que mais fazem sucesso desde as temporadas anteriores. Por combinar com diferentes tons de pele e trazer naturalidade, tem grande aceitação entre as mulheres.

Loiro mel dourado

Variação do clássico loiro mel, essa combinação de reflexos dourados traz uma cor levemente mais clara e, em cabelos curtos, tem sido sucesso, mas também é bem aceito em diferentes tamanhos e texturas.

Morena iluminada chocolate

Naturalidade é a grande aposta para 2023, então, este tom amarronzado funciona bastante para quem deseja um visual natural, mas com contraste entre os fios, como a atriz Gabi Mustafá.

Loiro acobreado

Meio termo entre o loiro e o ruivo, este tom chama atenção por onde passa. Seus reflexos acobreados iluminam os fios, além de serem bem atuais e modernos.

Foto Divulgação

Loiro acobreado- Foto Divulgação

Loiro acobreado- Foto Divulgação

Mechas Carmelo- Foto Divulgação

Mechas Carmelo- Foto Divulgação

Castanho escuro- Foto Divulgação

Morena Iluminada chocolate- Foto Divulgação

Loiro Mel Dourado- Divulgação

Loiro Mel Dourado- Divulgação

Morena Iluminada chocolate- Foto Divulgação

Castanho escuro – Foto Divulgação

Castanho escuro – Foto Divulgação