Americana abre vagas para assistente em escola

A Secretaria de Educação de Americana publica, nesta quarta-feira (19)

no Diário Oficial do Município, o edital do Chamamento Público para Assistente de Alfabetização Voluntário do Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação.

As inscrições estarão abertas de 24 a 28 de abril, e podem participar maiores de 18 anos que tenham diploma de Magistério (nível médio) ou curso superior em Pedagogia ou Licenciatura em Letras.

O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar unidades escolares no processo de alfabetização em leitura, escrita e matemática para estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. O profissional atuará no apoio ao professor alfabetizador. “O processo de alfabetização é um momento especial na vida de cada criança e essa descoberta da linguagem escrita merece toda atenção dos educadores”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Prefeitura já tem disponível no site oficial (www.americana.sp.gov.br) o banner de acesso ao Portal do Candidato, onde constam as informações sobre o atual processo. A seleção será realizada por meio da apresentação de títulos de formação acadêmica que serão enviados no ato de inscrição de forma on-line.

No ato da inscrição, o interessado poderá optar por nove unidades escolares de ensino fundamental, sendo cinco Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) e quatro Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental).

No dia 05 de maio haverá a publicação da classificação dos candidatos, quando se inicia a convocação dos aprovados. O início das atividades nas unidades escolares está previsto para 10 de maio.

Como se trata de trabalho de natureza voluntária, a atuação do profissional não gerará vínculo empregatício nem obrigação trabalhista. Pelos serviços prestados, o assistente de alfabetização receberá um auxílio mensal de R$ 150,00 por cinco horas semanais e os candidatos podem atuar em até oito turmas.

