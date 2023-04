Pulou o muro da escola pra fugir da GM

Um rapaz que estaria no tráfico pulou o muro da escola

para fugir da Guarda Municipal esta terça-feira. O caso aconteceu no final da noite na escola Jadyr Guimarães no Parque Zabani. As drogas foram apreendidas por agentes da Guarda.

Abaixo a síntese da Ocorrência feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp APOIO TÁTICO 04

GM VILLALON

GM FERNANDO

GM GABRIEL

DATA 18/04/23

HORA: 23:25

LOCAL: RUA TENENTE CORONEL JOSÉ GABRIEL DE OLIVEIRA N°751, PQ ZABANI.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático pelo local acima mencionado visualizamos um indivíduo pulando o muro da escola Jadyr Guimarães Castro, este que ao acessar a rua notando a aproximação da equipe se evadiu novamente para o interior da referida escola deixando cair para o lado de fora 3 invólucros plástico que continham em seu interior:

– 26 ependorfs de cocaina

– 14 porções de maconha; Em ato contínuo foi realizado uma varredura no interior da referida escola porém devido a forte chuva naquele momento o mesmo não foi localizado. entorpecentes apresentado e apreendido pelo plantão policial após registro da ocorrência.

