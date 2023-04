O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido),

reuniu-se na segunda-feira (17) com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a encarregada do PAT (Posto de Atendimento ao trabalhador) de Americana, Juliana Duran, e o representante do portal Vagas019, Rafael Ornaghi, para discutir a realização de uma Feira do Emprego nas dependências do legislativo.

De acordo com Brochi, o objetivo é dar início, com a feira, no projeto de abrir a sede da Câmara um sábado por mês para oferecer serviços à população. Foram discutidos detalhes e a logística da Feira do Emprego. “É importante esse trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo, para proporcionar serviços à população”, cita Rafael de Barros.

“Estamos definindo as parcerias para viabilizar o evento dentro dos próximos meses e trazer também mais serviços gratuitos ao ‘Paço 15 de Janeiro’ para serem oferecidos à população de toda a cidade”, explicou Brochi. O presidente da Câmara continua a realizar reuniões para buscar mais parcerias.

“É uma maneira de trazer a população mais para perto do Poder Legislativo, conhecer melhor a história do município e ao mesmo tempo oferecer alguns serviços no estilo de ‘Câmara Cidadã’ em Americana”, completou Brochi.