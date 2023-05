Sorriso Maroto no Chapéu Brasil dia 2

O grupo Sorriso Maroto está na estrada com seu novo show.

A banda se apresenta dia 02 de junho , no Novo Chapéu Brasil, em Sumaré.

O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. A novidade fica por conta de músicas como Volta Pra Casa e Como Antigamente que fazem parte do trabalho recém-lançado, “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz do grupo e quase todas autorais. Mas singles como 50 Vezes, que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, 100 Likes, que alcançou o Single de Ouro, Eu Topo e todos os sucessos do grupo também farão parte do set list.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Prestes a completar 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos periódicos sem perder as referências.

O grupo lançou no final de 2022 o álbum “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz da banda e quase todas autorais. O trabalho foi gravado em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro, ao vivo, sem público e com uma estética de sessions minimalista. No projeto audiovisual, Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred ganham evidência com um jogo de luz pensando exclusivamente para a gravação, que têm como fundo, cavaletes com fotos de cada integrante mais novos (entre 14 e 16 anos, quando começaram a cantar), atualmente e como seriam mais velhos.

SERVIÇO

Show Sorriso Maroto

Local: Novo Chapéu Brasil

Data: Dia 02 de junho | sexta-feira

Horário: 21h

Preço: a partir de R$50

Influenciadora Mica Rocha inaugura loja de acessórios no Rio

A influenciadora e empresária Mica Rocha inaugura, nesta terça-feira (23), sua primeira loja em terras cariocas. Com três unidades em São Paulo, a Misha, sua marca de acessórios, abre as portas no Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Consolidada também no e-commerce, é a primeira vez que a grife vai atuar fisicamente fora da capital paulista.

“Estou muito feliz e orgulhosa com a expansão para o Rio. Tenho muito apego pelas minhas marcas, cuido de todos os detalhes com muito carinho, e vê-las crescer é incrível. A Misha foi criada por mim, na sala de casa, e hoje está dando mais um passo para conquistar o Brasil com suas lojas físicas”, afirma Mica Rocha, que assina como diretora criativa da Misha.

Apaixonada por acessórios, ela decidiu empreender no setor em 2020, durante a pandemia. Desde então, participa de todo o processo de criação das coleções, tendo como foco a produção de peças que sejam protagonistas nos looks. Inspirada no mundo místico, ao qual é muito ligada, a empresária aposta em pedras naturais para compor semi jóias impactantes e de alta qualidade, que trazem tendências de moda em cada linha.

Além da Misha, Mica também está à frente da Open Era, marca que une moda fitness e casual, como diretora de marketing. Atuando no mercado de influência há 12 anos, ela ficou conhecida pela sua criação de conteúdo autoral. Formada em Publicidade, já trabalhou com moda e produção de programa televisivo antes de se dedicar à internet, onde iniciou sua trajetória produzindo materiais para seus vlogs. Como apresentadora, passou por programas televisivos na TV aberta e canais a cabo, e, neste ano, estreia o “MiConta – O segredo de mulheres de sucesso”, para falar sobre empreendedorismo feminino na CNN.

A Misha do Shopping Leblon fica na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja 310 E, 3º piso, no Leblon.

Siga-nos no Linkedin