Gusttavo Lima em Campinas



O público pediu e o Embaixador vai voltar, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. Depois do grande sucesso no ano passado, quando o cantor e compositor Gusttavo Lima se apresentou na fazendo mais charmosa do Brasil, dia 21 de julho ele volta a subir no palco para um grande show. Intitulado “Winter Farm – Embaixador In Campinas”, o evento ainda vai contar com as apresentações dos DJs Henrique e Malifoo. A realização da festa é do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área Vip, All Inclusive e Camarote Privativo. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Balada App https://baladapp.com.br/a/embaixador-in-campinas-sp-21-de-julho-de-2023/3993.

GUSTTAVO LIMA – A ORIGEM

Cantor, músico e compositor. Essa é a definição do artista sertanejo Gusttavo Lima. O autodidata da cidade de Presidente Olegário, interior do Estado de Minas Gerais, que toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, chegou ao mercado fonográfico com notoriedade: o mineiro é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o país.

Com uma estreia surpreendente, o jovem tem orgulho da sua trajetória como músico. Gusttavo, que já cantou na Folia de Reis com seu pai, saiu de casa aos nove anos de idade para trilhar sua carreira ao lado de seus irmãos com quem formava uma banda. O artista, que também já fez dupla sertaneja com um amigo, deu início a sua carreira solo aos 18 anos. Hoje, carrega em sua bagagem mais de 150 composições originais.

Preservando sua origem e raízes simples, Gusttavo Lima segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu jeito humilde de ser.

2010 – O SUCESSO CHEGOU

Nivaldo Batista Lima, ou simplesmente Gusttavo Lima, nome artístico que adotou quando fazia parte da dupla Gusttavo e Alessandro, gravou em 2010 o seu primeiro CD e DVD “Inventor dos Amores”, contando com 22 músicas, das quais 16 são composições próprias. Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música sertaneja devido ao sucesso das canções: “Caso consumado”, “Revelação”, “Rosas, versos e vinhos”, “Cor de ouro” e, principalmente, “Inventor dos amores”, que projetou seu nome para o Brasil inteiro. O álbum foi recheado de participações especiais, como a dupla Jorge & Mateus na canção “Inventor dos amores”, Maria Cecília & Rodolfo “Te quero sim”, Guilherme & Santiago em “Larguei de ser besta” e de Edson, da dupla Edson & Hudson, na faixa “Super homem”.

O artista estourou rapidamente nas rádios do país com suas músicas românticas, baladeiras e contagiantes, passando a ser um dos principais nomes do cenário musical brasileiro.

2011- GUSTTAVO LIMA E VOCÊ

Em 2011, o sertanejo subiu ao palco do Parque de Exposições de Patos de Minas/MG, na Festa Nacional do Milho, no mês de junho, e levou ao delírio um público de 60 mil pessoas por mais de três horas durante a gravação do seu segundo CD e DVD “Gusttavo Lima e Você”. O álbum, de 12 faixas inéditas, trouxe o hit “Balada boa”, de Cássio Sampaio, uma das músicas mais executadas do Brasil em 2011 e que alcançou o TOP 10 da Billboard Brasil. Igualmente, na Billboard americana, o cantor atingiu o primeiro lugar entre os latinos com a mesma faixa.

O hit “Balada boa” recebeu diversos remixes na Europa, sendo misturada aos idiomas alemão, italiano, espanhol e inglês. Um fato curioso é que a faixa “Balada boa” é uma das mais tocadas no continente asiático. O trabalho, que recebeu o Disco de Platina, contou ainda com três composições de Gusttavo: “Demais da conta”, parceria com André Mineiro, “Fora do comum”, com Deluka, e “Eu te achei”, com Mateus Liduário. Já entre os grandes sucessos, não ficaram de fora os sucessos “Inventor dos amores”, “Cor de ouro”, “Refém”, entre outros.

Vale ressaltar que “Balada boa” é a música mais acessada de Gusttavo Lima na internet e uma das faixas mais reproduzidas pelos internautas dentre todos os hits musicais do Brasil.

2012 – GUSTTAVO LIMA GANHA O MUNDO

Dando sequência a sua discografia, em abril de 2012, gravou no Credicard Hall, em São Paulo/SP, seu terceiro projeto “Gusttavo Lima Ao Vivo em São Paulo”, que vendeu mais de 90 mil cópias em apenas 20 dias. A primeira aposta do disco foi “Gatinha assanhada”, que, inclusive, entrou para a trilha sonora da novela Salve Jorge, da Rede Globo, e teve seu clipe gravado em Ibiza, na Espanha. Mesclando o sertanejo de moda de viola, romântico e universitário, ele esteve acompanhado por uma banda exclusiva para este disco que, a exemplo dos dois anteriores, trouxe a direção de Anselmo Troncoso.

2012 foi ainda um ano em que a música de Gusttavo Lima ultrapassou as fronteiras do Brasil para ganhar o mundo. Logo em janeiro, esteve nos Estados Unidos, onde realizou a sua primeira e bem-sucedida turnê internacional. Seis meses depois, retornou à terra do Tio Sam para gravação de seu primeiro DVD internacional, no Hard Rock Live, em Orlando (Flórida). O trabalho, que conta com 20 faixas, marca a comemoração dos quatro anos da carreira profissional.

No segundo semestre, o músico teve sua primeira turnê europeia, passando por Zurique e Luzern (Suíça), Amsterdã (Holanda), Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra) e Paris (França). Com a mesma turnê, Gusttavo também fez shows na Romênia, Áustria, Luxemburgo, México, Argentina e Paraguai.

Em Amsterdã, recebeu um prêmio pelo hit “Balada boa” que bateu o recorde de um grande cantor holandês que há 15 anos não era quebrado: 13 semanas em primeiro lugar nas paradas de sucesso do país. Também na Holanda, ganhou o prêmio Double Platinum Award por mais de 50 mil downloads da música “Balada boa”. Gusttavo também arrematou um Disco de Ouro em Portugal e outro em Paris (França).

Vale lembrar que, no Brasil, Gusttavo Lima foi eleito o melhor cantor sertanejo de 2012 em uma votação promovida pelo Movimento Country, um dos sites mais importantes do segmento.

2013 – DO OUTRO LADO DA MOEDA – 1º ÁLBUM EM ESTÚDIO

E, como não poderia ser diferente, Gusttavo Lima continuou sua ascensão no ano de 2013. Depois de “Balada boa”, foi a vez da faixa “Gatinha assanhada” brilhar lá fora, conquistando a 7ª posição no Top Dance entre as 40 músicas mais vendidas no iTunes e o primeiro lugar na categoria de música mais tocada na Itália.

No mesmo ano, participou do Brazilian Day em Nova Iorque (Estados Unidos) e em Toronto (Canadá) e também concorreu ao prêmio World Music Awards, na categoria Melhor Artista Masculino do Mundo. A indicação levou em conta o interesse da mídia e do público de todo o mundo, além dos números de vendas e certificações recordes oriundos de 2012. Nesta votação, Gusttavo Lima estava concorrendo contra grandes astros mundiais, como Paul McCartney, Akon, Psy, Alejandro Sanz, Bruno Mars, David Guetta, Justin Bieber e demais outros.

Versátil, fez uma aposta na teledramaturgia, com uma participação especial na novela “Amor à Vida”, da Rede Globo, em maio de 2013. Nas cenas, o sertanejo contracenou com Valdirene, personagem interpretada por Tatá Werneck, famosa atriz e comediante brasileira.

Durante o ano, paralelo à sua agenda de shows, emplacou os singles românticos “Diz pra mim”, uma letra de Rodolpho Camilo – versão de “Just Give Me a Reason”, da cantora Pink e “Fui fiel”, enquanto trabalhava em dois projetos:

– Um CD em espanhol com 12 grandes sucessos gravados no idioma (“Balada boa”, “Inventor dos amores”, “Gatinha assanhada”, etc.)

– “Do Outro Lado Da Moeda”: seu quarto CD de carreira que, produzido em parceria com Zezé di Camargo, foi o primeiro de Gusttavo Lima gravado em estúdio.

Trazendo uma linha mais romântica, o álbum “Do Outro Lado da Moeda” tem a maioria das letras de autoria própria.

2014 – O BUTECO MAIS FAMOSO DO BRASIL

Em 2014, Gusttavo Lima concretizou um de seus maiores sonhos: a gravação de um DVD acústico trazendo clássicos da música sertaneja. No projeto, batizado de “Buteco do Gusttavo Lima”, o músico teve a honra de cantar ao lado de alguns dos seus grandes ídolos: o próprio pai, Seu Alcino, as duplas Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zezé di Camargo & Luciano e de Leonardo.

Com direção artística do maestro Pinócchio, produção de Marlus Marcelus, direção geral de Marcos Araújo, trabalhos de áudio e vídeo de Anselmo Troncoso e realização da ÁudioMix. O DVD foi gravado em 2014, na boate Villa Mix de Goiânia/GO, mas só teve seu lançamento efetivado em 2015.

2015 – A CONQUISTA DO DISCO DE OURO

Gusttavo Lima lança oficialmente seu DVD “Buteco do Gusttavo Lima”, obra que conquistou Disco de Ouro, sendo um dos trabalhos de maior destaque entre os artistas brasileiros daquele ano.

Em 2015, também criou a Balada Eventos, sua própria empresa de gerenciamento musical que empresaria toda a sua carreira.

Tornou-se o segundo cantor sertanejo mais escutado no exterior e, para contemplar esse sucesso, estreou a versão trilíngue de seu site, disponibilizando todo o conteúdo em português, inglês e espanhol.

Lançamentos dos singles: “Tá faltando eu”; “Não paro de beber”; “Você não me conhece”.

2016 – 50% BALADA | 50% ROMANCE

O primeiro trimestre de 2016 foi marcado pelo lançamento de: DVD 50/50 – 50% Balada / 50% Romance. Metade do repertório do DVD revela o lado baladeiro do cantor; a outra metade, o romântico. O trabalho foi gravado em Caldas Novas/GO. A direção geral do álbum é assinada por Raoni Carneiro e a produção musical do show leva o carimbo de Dudu Borges.

Destacam-se então as faixas “Que pena que acabou” (70 milhões de acessos no Youtube em seis meses), “Abre o portão que eu cheguei” (30 milhões de acessos em dois meses) e “Homem de família” (50 milhões de acessos em três meses). Emplacou o sucesso “Quem vem de longe” como a música principal na novela da Rede Globo, “Êta Mundo Bom”.

Em 2016, fechou diversas parcerias com as principais redes sociais atuantes no Brasil: Twitter, Facebook e Google. No Twitter, participou da ação #1DiaComGusttavoLima, na qual os fãs puderam acompanhar pela internet a visita do artista à sede da rede social ao vivo. A visita contou com mais de 33 mil visualizações pela internet e atingiu mais de 270 mil pessoas.

Junto ao Facebook, promoveu o encontro com diversos fãs com um pocket show, também transmitido online. A transmissão ficou em primeiro lugar entre as mais assistidas no mundo por mais de 30 minutos, alcançando um número superior a 5.5 milhões de pessoas.

2017 – “BUTECO DO GUSTTAVO LIMA 2”

Em 2017, Gusttavo Lima recebeu o título de “Embaixador da Festa do Peão de Barretos”. Para comemorar, o cantor fez história na arena levando o público ao delírio com uma apresentação que durou mais de cinco horas virando a madrugada com direito a churrasco durante o show.

No mesmo ano, abriu as portas de seu estúdio Balada (Goiânia/GO) para a gravação do DVD “Buteco do Gusttavo Lima 2”. Com 17 faixas, o álbum traz releituras de várias canções escolhidas por ele no estilo modão. “Apelido carinhoso” é uma das três músicas inéditas gravadas e foi primeira a chegar às rádios logo no começo de 2018. Sucesso absoluto, a música dominou os rankings das mais executadas em todo o Brasil no primeiro semestre. Durante mais de dois meses consecutivos, o sucesso também ocupou o primeiro lugar no topo da Billboard Brasil.

2018 – “GUSTTAVO LIMA – O EMBAIXADOR”

Percorrendo todo o país com sua turnê em 2018, Gusttavo Lima foi convidado e aceitou ser mais uma vez Embaixador do Rodeio de Barretos, sendo o primeiro artista a ocupar o posto por dois anos consecutivos em toda a história. E foi em Barretos que registrou o sétimo DVD da carreira.

Foram seis horas de show, sendo as duas primeiras dedicadas a gravação do álbum. Além de bater o recorde por fazer a maior apresentação dos 63 anos do evento, Gusttavo Lima definitivamente marcou seu nome em Barretos por ter sido o primeiro artista a gravar um DVD na Festa. Para o novo trabalho, foram escolhidas 20 canções, sendo 12 delas inéditas. Inspirado na Grécia antiga, o cenário contou com grandes e imponentes colunas dignas dos palácios e habitações de imperadores.

Foram 150 profissionais envolvidos no projeto. Para captar cada detalhe, foram utilizadas 14 câmeras com tecnologia 4K e três drones.

Além de ser o dono da música mais tocada de 2018, “Apelido carinhoso”, Gusttavo atingiu 29 vezes a liderança do Hot 100 da Billboard Brasil – maior sequência da história do ranking, criado há nove anos.

Logo no início de 2019, ultrapassou seis milhões de inscritos e a soma de mais de três bilhões de visualizações no YouTube.

2019 – “GUSTTAVO LIMA – O EMBAIXADOR IN CARIRI”

Pelo segundo ano consecutivo, Gusttavo Lima foi o artista mais tocado nas rádios de todo o Brasil. Em 2019, as canções do Embaixador tocaram exatas 4.221.971 vezes, conforme apontou o levantamento da Connectmix – especializada em monitoração (audiência) de áudio. Além disso, foi o único a emplacar duas músicas no top 10 com “Cem mil” – eleita a música mais tocada do ano com mais de 860 mil execuções, e “Milu” – faixa lançada nas rádios oficialmente no mês de agosto e que alcançou o quarto lugar no ranking anual com 670 mil reproduções.

O ano marca também a ida do cantor para a Sony Music e a gravação do DVD “O Embaixador In Cariri”, na Expocrato (Ceará). O álbum reúne um repertório de 17 faixas, entre músicas inéditas e regravações, e traz as participações especiais de Raimundo Fagner e dos cubanos Gente de Zona.

Gusttavo Lima comemorou ainda o Prêmio F5 na categoria “Melhor Cantor” e a ascensão do projeto “Buteco” que teve 20 edições por todo o Brasil em 2019 e se tornou um dos mais importantes eventos de música na atualidade. No ano, os recordes de bilheteria ocorreram no Buteco de Goiânia/GO, com público superior a 50 mil pessoas; em Brasília/DF, com 45 mil pessoas e em Belo Horizonte/MG, onde mais de 57 mil ingressos foram esgotados semanas antes da edição que ocorreu no Estádio do Mineirão.

2020 – “GUSTTAVO LIMA – O EMBAIXADOR THE LEGACY”

Com os eventos suspensos em todo o mundo, por conta da pandemia causada pela COVID-19, os artistas precisaram se reinventar e encontraram na internet uma saída para continuar levando música e entretenimento aos fãs durante o período de distanciamento social. No Brasil, Gusttavo Lima surpreendeu a todos no mês de março com a sua primeira live show, a maior live da história da música brasileira até então. A transmissão bateu o recorde internacional de visualizações que pertencia à Beyoncé e foi considerada um verdadeiro marco, elevando o patamar e profissionalizando as grandes lives nacionais.

Além do sucesso alcançado pela estrutura e pelos números conquistados, as lives de Gusttavo Lima ganharam destaque por conta do trabalho social promovido, com arrecadação de doações destinadas para diversas comunidades, hospitais e instituições de caridade de todo o país.

Também no período de distanciamento, o artista se dedicou a produção do DVD “O Embaixador The Legacy”, gravado no dia 28 de julho, na Villa Cavalcare (Goiânia/GO), em um cenário inspirado na série Game Of Thrones. Fazem parte do repertório músicas como: “De menina pra mulher”, “Café e amor”, “Tudo que eu queria” e “Espetinho”.

Superando a marca de quatro milhões de execuções nas rádios, Gusttavo Lima foi pelo terceiro ano o artista mais tocado nas emissoras do país e voltou a figurar no Social 50 da Billboard, que classifica a popularidade dos artistas musicais nas redes sociais mais importantes do mundo. Ele esteve à frente de nomes como Cardi B, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lady Gaga, Shawn Mendes e Taylor Swift. Eleito o “Cantor do Ano” pelo Prêmio Multishow 2020 e “Melhor Cantor do Ano” na votação do Prêmio Contigo; levou também o troféu “Melhor do Brasil em Canais de Música” do Prêmio iBest e conquistou o Prêmio Tá Estourado 2020 na categoria “Preferido da Galera”.

Além disso, foi convocado para ser o embaixador da 65ª edição da Festa do Peão de Barretos e recebeu uma condecoração na Embaixada da República Dominicana pelas relevantes contribuições à difusão, no Brasil e no exterior, da bachata – ritmo dominicano que é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

2021 – “GUSTTAVO LIMA – BUTECO IN BOSTON”

Em 2021, o bordão “O Embaixador Falando de Amor” deu nome ao novo projeto do cantor Gusttavo Lima, registrado de forma intimista no estúdio Balada. Sempre inovando, o artista apresentou 14 faixas – entre as quais está “Ficha limpa”, que dominou as rádios de todo o país. Em apenas 20 dias, foram mais de 11 milhões de execuções no Spotify, o que rendeu as primeiras colocações no entre as dez do Top 200 do Spotify Brasil e posições de destaque no TOP 200 do Spotify Global.

No mês de agosto, Gusttavo Lima voltou aos palcos após um ano e meio longe do público, por conta da pandemia. O retorno foi marcado pela maratona “O Embaixador Tour USA 2021”, que arrastou verdadeiras multidões pelas cidades de Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston. Na última parada, aconteceu a primeira edição do evento “Buteco in Boston” no campo do Aeroporto de Fitchburg, reunindo mais de 15 mil pessoas – recorde de público de um cantor sertanejo nos Estados Unidos. Por lá, também foi registrado o DVD homônimo e a maior estrutura já feita no país para um brasileiro. O álbum traz 20 faixas, sendo 15 inéditas e cinco regravações. Entre os destaques está a música “Veneno”, com participação especial do norte-americano Prince Royce.

De volta aos palcos do Brasil em outubro, Gusttavo Lima fez uma grandiosa estreia em Goiânia/GO, onde reuniu um público superior a 15 mil pessoas durante o evento “O Embaixador In”. Fechou o ano com mais de 325 milhões de plays do álbum “Buteco in Boston” no Spotify. Pelo quarto ano seguido foi o artista mais tocado nas rádios. Em 2021, as músicas do Embaixador ultrapassaram cinco milhões de execuções, segundo dados da Connectmix.

Em 2022, Gusttavo Lima abriu o ano com o lançamento oficial do hit “Bloqueado” nas rádios, dominando as paradas. Em março, fez shows em Portugal e na Inglaterra durante a Tour Europa 2022.

No mês de maio, foi a vez do single “Termina comigo antes” entrar nas emissoras. Na estreia, a faixa já somava mais de 57 milhões de views no YouTube e mais de 30 milhões de plays no Spotify.

Registrada ao vivo no Estádio Beira Rio durante o Buteco Porto Alegre/RS que aconteceu no mês de março, “Termina comigo antes” abriu o projeto de singles inéditos do cantor Gusttavo Lima, que ele está realizando em algumas edições do Buteco pelo Brasil, resgatando a sonoridade dos acústicos. Na sequência, o Embaixador gravou “Não pega ninguém ainda” no Estádio do Mineirão durante a edição do Buteco Belo Horizonte/MG que reuniu mais de 75 mil pessoas. Depois, foi a vez de mais um sucesso, “Fala mal de mim” (gravado durante o São João de Maceió/AL), que já estreou com uma coreografia viralizando nas plataformas de vídeos curtos – como o Reels (do Instagram) e TikTok.

“Bloqueado” foi a música mais tocada nas rádios no primeiro semestre de 2022, segundo pesquisa da empresa de monitoramento Crowley.

Em setembro, Gusttavo Lima recebeu da gravadora Sony Music a placa comemorativa por alcançar mais de um bilhão de streams de áudio e vídeo em 2022.

NÚMEROS NA INTERNET*

Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros mais populares da atualidade:

– Ultrapassou 19 milhões de seguidores em sua página no Facebook;

– Supera 14.9 milhões de seguidores no Twitter;

– Mais de 44.1 milhões de seguidores no Instagram;

– Possui mais de 19.4 milhões de inscritos em seu canal oficial do YouTube e mais de 12 bilhões de visualizações.

*Números atualizados em setembro/2022.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Gusttavo Lima

Data: 21 de julho

Horário: 20h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Mais informações: (19) 9 9796 3123 / https://baladapp.com.br/a/embaixador-in-campinas-sp-21-de-julho-de-2023/3993