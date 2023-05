Sextou no meio da semana

Seja no ambiente de trabalho, em casa, na Internet, com os amigos, colegas de trabalho ou familares, as gírias dominam o jeito que as pessoas se comunicam e faz parte do dia a dia dos “manos” e dos “parças” no Brasil. Quem fala essas expressões pela “zueira” ou porque quer “biscoito” está “hitando”, no “hype” e é um “ícone”.

É o que descobriu a Preply, plataforma online de idiomas, que fez uma pesquisa com os termos mais usados pelo pessoal no país. Entre os achados estão as mais ditas pela turma, como o famoso “sextou”, que lidera a listagem com 74%, seguido de “treta” (64%), “zueira” (62%) e “trocar ideia” (62%).

Apesar de serem “massa” e bastante utilizadas pela população, as mesmas gírias podem ser irritantes ou causarem desconforto e deixar a galera “pistola”. Segundo a Preply, 43% dos entrevistados acham chato o uso de jargões durante uma conversa, sendo “ranço” a palavra mais odiada por elas, com 30%, seguida de “lacrou” (29%), “abestado” (28%) e “crush” e “sextou”, empatadas com 25%.

De acordo com o levantamento, de maneira geral, as mulheres se sentem mais aptas para usar gírias do que os homens, sendo que ambos já precisaram consultar online pelo menos uma vez o significado de algum jargão para entender o que ele significava. Já 33% dos entrevistados enfrentaram um “perrengue” e tiveram que perguntar para uma pessoa mais jovem sobre o sentido de uma dessas expressões.

Método ajuda a aprender TI de maneira fácil

TikTok e Instagram são as plataformas onde mais “bombam” as gírias

Mas e onde “ficar por dentro” de tudo isso? Conforme a pesquisa da Preply, o principal lugar em que os brasileiros descobrem novos termos é na Internet (64%), atrás apenas do aprendizado com amigos (70%), seja ele virtual ou presencial.

Quando o “papo” são as redes sociais, o TikTok e o Instagram dominam a preferência de onde aprender esses jargões, sendo que estão quase empatadas em 55% e 54%, respectivamente. Já o terceiro local preferido dos internautas é o Twitter (22%). Além disso, o levantamento mostrou que 38% conhecem gírias em filmes e séries e 14% com músicas.

“As redes sociais vieram para popularizar ainda mais o uso de gírias no país e, não por acaso, é por lá que vemos o surgimento de jargões e expressões. Algumas, inclusive, são derivadas do inglês e de outros idiomas. Ademais, existem os termos que mudam de região para região, como ‘arretado’, ‘borodogó’ e ‘tri’. Isso só nos mostra a enorme diversidade linguística que há no Brasil”, afirma o gerente de sucesso de alunos na Preply Mustafa Ali Sivisoglu.

Confira a lista das dez gírias mais faladas no Brasil e os seus significados:

Sextou (comemoração da chegada da sexta-feira) Treta (confusão, briga) Zueira (brincadeira, bagunça) Trocar ideia (conversar) Crush (pessoa que desperta atração em outra) Perrengue (quem está adoentado ou enfraquecido) Firmeza (alguém ou algo positivo) Lacrou (arrasou) Abestado (bobo, tolo) Ranço (incômodo, desprezo)

*A pesquisa foi realizada em abril com 1584 respondentes das cinco regiões do Brasil

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online que reúne alunos e tutores. Nosso site apresenta milhares de professores, localizados em todo o mundo, ensinando uma ampla variedade de assuntos a preços que cabem em qualquer orçamento. Nosso principal produto compreende aulas individuais de ensino de idiomas com falantes nativos.

