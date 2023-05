SP registra 201 mil casos prováveis de dengue 23

Campanha de combate à dengue, Zika e chikungunya espera conscientizar a população paulista

Foi lançada, nesta quinta-feira (4), a campanha nacional para o combate das arboviroses. O objetivo é conscientizar a população e reduzir os casos no país. Em 2023, entre janeiro e abril, foram registrados em todo o Brasil, 899 mil casos de dengue, quase 87 mil casos de chikungunya e 6,2 mil registros de Zika. Deste total, mais de 201 mil diagnósticos de dengue foram constatados somente em São Paulo, contra 178 mil no mesmo período do ano passado.

Com a mensagem “Brasil unido contra essa doença, Zika e chukungunya”, a mobilização alerta sobre os sinais e os sintomas das doenças, além de formas de prevenção e controle do mosquito Aedes Aegypti. A campanha está sendo veiculada desde quinta-feira (4), na TV aberta e segmentada, rádio, internet, carros de som e em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país.

O alerta por meio da campanha é complementar às medidas de reforço que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde para prevenção e controle das doenças, bem como para a garantia da assistência à população. Foi instalado, em março deste ano, o Centro de Operações de Emergência (COE Arboviroses) para maior monitoramento do cenário epidemiológico e das diferentes realidades em cada estado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento