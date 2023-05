Reforma do telhado da Casa Hermann aprovada no Proac

O projeto para primeira parte da reforma do telhado da Casa Hermann

Muller, em Americana, de autoria da OES Engenharia e Construção, foi aprovado no Proac-SP (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo) e significa mais um passo na restauração de um dos mais simbólicos patrimônios culturais de Americana.

Durante todo o ano de 2022, a equipe especializada da OES Engenharia e Construção trabalhou na elaboração de todo o projeto de reforma e restauração da Casa Hermann e de seu entorno. A partir desse projeto surgiu a urgência de reforma do telhado para evitar que as infiltrações causassem ainda mais danos ao prédio histórico.

“Durante o trabalho de levantamento de informações e elaboração do projeto de restauro, descobrimos que a estrutura do telhado da Casa estava muito danificada e que as infiltrações estavam acelerando o processo de degradação do espaço. Por isso intensificamos os esforços e elaboramos o projeto da reforma do telhado”, contou o engenheiro Vagner Veneciano.

O telhado da Casa Hermann é composto por 52 águas distribuídas em três níveis de alturas distintas, com 875 metros quadrados de extensão e milhares de telhas. Nesta primeira parte será reformado o mirante e iniciada a reforma do telhado em si.

“O projeto do telhado é complexo porque ele passou por ampliações e sucessivas reformas ao longo dos anos. A estrutura foi subdimensionada e isso provocou o aparecimento de patologias ligadas à infiltração e acúmulo de umidade, agravadas pela ação do tempo que danificou peças importantes, principalmente aquelas carentes de manutenção preventiva”, acrescentou o arquiteto da OES, Alberto Streb.

A equipe da OES explica que, antes do início do desmonte do telhado, deverá ser realizado o trabalho de escoramento de todo o forro da Casa. Depois disso, começa o processo de desmontagem do telhado, com a retirada da cumeeira, telhas, calhas, rufos, condutores, ripas, caibros, tesouras e tabeiras. Com isso, as peças de madeira serão armazenadas em depósito adequado para limpeza e tratamento com imunizante, garantindo a reutilização na remontagem do telhado.

As telhas passarão por uma avaliação que deverá determinar se serão reutilizadas ou não, já que grande parte delas são originais, datadas da inauguração da Casa, em 1.909.

Essa fase do projeto de reforma do telhado está orçada em R$ 999.080,24. A aprovação do projeto foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 06 de abril.

A reforma deve ser financiada com a captação de empresas parceiras que possam destinar parte do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por meio do Proac-SP. Pode participar do projeto qualquer empresa contribuinte de ICMS que esteja em situação regular perante o fisco e que tenha apurado imposto a recolher no ano imediatamente anterior.

O PROAC-SP – O Programa de Ação Cultural foi criado no Estado de São Paulo pela Lei n° 12.268/2006, permitindo que o contribuinte do ICMS destine até 3% sobre o ICMS no Estado de São Paulo como dedução do seu imposto ao patrocínio de projetos culturais aprovados pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O percentual de incentivo fiscal varia de acordo com o valor do imposto a recolher apurado pelo contribuinte.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento