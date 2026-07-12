Uma apresentação de stand-up terminou em confusão na sexta-feira (10), em Florianópolis (SC), após a comediante Fernanda Arantes ser atingida por uma cadeira arremessada por uma espectadora.

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A mulher interrompia o show com comentários, chegou a ser questionada pela comediante. Mesmo sendo repudiada, a ‘fera’ em seguida, invadiu a cena com a agressão. Não há informações sobre as medidas legais.

Vídeo- ataque no Stand-up

“Não deixa essa maluca sair, chama a polícia agora”, disse a humorista Fernanda logo após a agressão.

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