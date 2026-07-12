Uma apresentação de stand-up terminou em confusão na sexta-feira (10), em Florianópolis (SC), após a comediante Fernanda Arantes ser atingida por uma cadeira arremessada por uma espectadora.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A mulher interrompia o show com comentários, chegou a ser questionada pela comediante. Mesmo sendo repudiada, a ‘fera’ em seguida, invadiu a cena com a agressão. Não há informações sobre as medidas legais.
Vídeo- ataque no Stand-up
“Não deixa essa maluca sair, chama a polícia agora”, disse a humorista Fernanda logo após a agressão.
Leia + sobre diversão e arte