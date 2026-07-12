Trabalho das equipes da Prefeitura contribui na redução de sinistros de trânsito na cidade

mobilidade urbana A segurança viária segue como um dos temas mais importantes em Hortolândia e a adoção de medidas para salvar vidas e evitar sinistros de trânsito na cidade é intensificada com os serviços de equipes da Prefeitura.

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Nesta semana, uma menção honrosa, distinção pública concedida para reconhecer o mérito de um trabalho, projeto ou serviço prestado foi entregue pelos vereadores na Câmara Municipal para homenagear servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana pelas ações realizadas na cidade durante o Maio Amarelo deste ano que teve como tema “paz no trânsito” e “enxergar o outro”.

A campanha é um movimento internacional de conscientização para reduzir sinistros e mortes no trânsito, com foco na segurança viária. Criado em 2011, promoveu ações educativas durante todo o mês de maio em Hortolândia e utiliza a cor amarela para simbolizar atenção e advertência.

A Secretaria de Mobilidade Urbana, criada em 2017 pela Administração Municipal, coleciona, nos últimos anos, números que mostram a evolução. No ano de criação, eram quase 1.300 acidentes de trânsito na cidade, um total de quase quatro por dia e, por dois anos consecutivos, agora, Hortolândia é a cidade do Estado de São Paulo com mais de 200 mil habitantes com menos mortos em sinistros de trânsito.

Em 2022, o município já havia registrado queda de acidentes com mortes nas principais avenidas que, inclusive, são ligações para rodovias que cortam a cidade e até outros municípios. No mesmo ano, foi revisado o plano de mobilidade urbana. Em 2021,foi cumprida a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação ao baixo número de sinistros

SEGURANÇA VIÁRIA na mobilidade urbana

A segurança viária é intensificada com uma série de ações, que vão de atividades educativas, como o “Maio Amarelo”, por exemplo, além de outras atividades em unidades ensino, reforço na sinalização de solo, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal em 2019 para a redução de mortes no trânsito da cidade. A Prefeitura também investe na malha cicloviária que hoje está em 60 km de ciclovias interligadas.

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